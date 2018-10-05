"Динамо" не удержало преимущество в два гола над "Яблонцем"

5 октября, 2018, 00:03

Во 2-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" не смогло победить в гостях чешский "Яблонец"

"Динамо" удачно начало игру и повело в счете на 8-й минуте. Виталий Буяльский отличной дальней передачей вывел один на один Николая Морозюка, тот сделал паузу и отпасовал на Виктора Цыганкова, который поразил ворота.

На 15-й минуте киевляне сбили во второй раз. Денис Гармаш перехватил мяч на подступах к штрафной и мощно пробил в нижний угол ворот.

"Яблонец" сократил отставание в счете на 33-й минуте. После углового, в упор с ближней от Дениса Бойко стойкой, мяч в сетку отправил Давид Говорка.

Чехи сравняли счет на 81-й минуте. Иосиф Полугодий грубо ошибся в середине поля. "Яблонец" организовал быструю контратаку, которую голом завершил Михал Травник.

"Яблонец" (Чехия) - "Динамо" (Украина) 2:2

Голы: Говорка, 33, Травник, 81 - Цыганков, 8, Гармаш, 15

"Яблонец": Груби, Говорко, Ганоусек, Голеш, Лишка, Травник, Хюбшманн, Поважанец, Масопуст (Кубиста, 86), Милла (Соболь, 90), Храмоста (Икауниекс, 78).

"Динамо": Бойко, Кадар, Бурда, Пиварич, Морозюк, Гармаш, Сидорчук, Цыганков, Буяльский (Шепелев, 79), Кендзера, Беседин.

Предупреждения: Голеш, 18; Морозюк, 53; Поважанец, 58; Буяльский, 79; Пиварич, 83.