"Карабах" - "Ворскла": где смотреть матч Лиги Европы
25 октября, 2018, 09:00
В 3-м туре группового раунда Лиги Европы "Ворскла" сыграет в гостях с азербайджанским "Карабахом"
Лига Европы. Групповой раунд. Группа E
3-й тур
"Карабах" (Азербайджан) - "Ворскла" (Украина)
25 октября, Баку, стадион "Олимпийский"
Начало - 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
"Ворскла" и "Карабах" в двух стартовых турах потерпели поражения и подошли к очной встрече без набранных очков. Лидируют в группе E английский "Арсенал" и португальский "Спортинг", которые имеют по 6 пунктов .
- "Ворскла" в стартовом матче Лиги Европы проиграла в Лондоне "Арсеналу" со счетом 2:4.
- Во 2-м туре полтавчане на своем поле не удержали победный счет со "Спортингом" и проиграли 1:2.
- Сегодня в 3-м туре сыграет еще один представитель Украины - "Динамо", которое встретится в гостях с французским "Ренном".
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы
Читайте также
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом