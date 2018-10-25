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"Карабах" - "Ворскла": где смотреть матч Лиги Европы


фото: uefa.com
В 3-м туре группового раунда Лиги Европы "Ворскла" сыграет в гостях с азербайджанским "Карабахом"

Лига Европы. Групповой раунд. Группа E

3-й тур

"Карабах" (Азербайджан) - "Ворскла" (Украина)

25 октября, Баку, стадион "Олимпийский"

Начало - 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

"Ворскла" и "Карабах" в двух стартовых турах потерпели поражения и подошли к очной встрече без набранных очков. Лидируют в группе E английский "Арсенал" и португальский "Спортинг", которые имеют по 6 пунктов .

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