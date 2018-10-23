Лидер "Динамо" может восстановиться к матчу Лиги Европы
23 октября, 2018, 13:29
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич может помочь "Динамо" в матче 3-го тура Лиги Европы против французского "Ренна"
Об этом сообщает "Команда 1".
Степень готовности словенского хавбека будет оценена сегодня вечером, команда вылетит на матч с "Ренном" 24 октября утром.
У Вербича были проблемы с мышцей задней поверхности бедра. Словенец пропустил три последних матча киевлян, последний раз он появлялся на поле 30 сентября в игре против "Арсенала" в чемпионате Украины.
В то же время, вернулись в общую группу Миккель Дуэлунд, который пропустил матч с "Ворсклой" и Виктор Цыганков, который попросил замену во время встречи в Полтаве.
- Матч между "Динамо" и "Ренном" состоится 25 октября во Франции.
- Во время матча чемпионата Украины против "Ворсклы" защитник "Динамо" Тамаш Кадар плюнул в арбитра.
- Бывший ассистент Сергея Реброва в "Динамо" - испанец Рауль Рианчо, возглавил московский "Спартак".
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