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Лидер "Динамо" может восстановиться к матчу Лиги Европы


фото: football.ua
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич может помочь "Динамо" в матче 3-го тура Лиги Европы против французского "Ренна"

Об этом сообщает "Команда 1".

Степень готовности словенского хавбека будет оценена сегодня вечером, команда вылетит на матч с "Ренном" 24 октября утром.

У Вербича были проблемы с мышцей задней поверхности бедра. Словенец пропустил три последних матча киевлян, последний раз он появлялся на поле 30 сентября в игре против "Арсенала" в чемпионате Украины.

В то же время, вернулись в общую группу Миккель Дуэлунд, который пропустил матч с "Ворсклой" и Виктор Цыганков, который попросил замену во время встречи в Полтаве.

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