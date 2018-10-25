 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Ренн" - "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы

Сегодня в 3-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" встречается в гостях с французским "Ренном"

Лига Европы. Групповой раунд. Группа K

3-й тур

"Ренн"(Франция) - "Динамо" (Украина)

25 октября, Ренн, стадион "Роажон Парк"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

"Динамо" подошло к матчу с "Ренном" с 2 очками в активе и на третьем месте в группе K. Французы имеют 3 пункта и занимают вторую позицию. Возглавляет турнирную таблицу с 4 баллами казахстанская "Астана", последним идет чешский "Яблонец", у которого 1 очко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать