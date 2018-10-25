"Ренн" - "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы
25 октября, 2018, 09:35
Сегодня в 3-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" встречается в гостях с французским "Ренном"
Лига Европы. Групповой раунд. Группа K
3-й тур
"Ренн"(Франция) - "Динамо" (Украина)
25 октября, Ренн, стадион "Роажон Парк"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
"Динамо" подошло к матчу с "Ренном" с 2 очками в активе и на третьем месте в группе K. Французы имеют 3 пункта и занимают вторую позицию. Возглавляет турнирную таблицу с 4 баллами казахстанская "Астана", последним идет чешский "Яблонец", у которого 1 очко.
- К матчу с "Ренном" восстановился от травмы один из лидеров "Динамо" Беньямин Вербич.
- В стартовом матче Лиги Европы "Динамо" дома сыграло вничью с "Астаной".
- Во 2-м туре Лиги Европы киевляне не удержали преимущество в два гола в игре с "Яблонцем"
- Сегодня свой матч в Лиге Европы сыграет еще один представитель Украины - "Ворскла", которая встретится в Баку с азербайджанским "Карабахом".
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