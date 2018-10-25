"Ренн" - "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы

25 октября, 2018, 09:35

Сегодня в 3-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" встречается в гостях с французским "Ренном"

Лига Европы. Групповой раунд. Группа K

3-й тур

"Ренн"(Франция) - "Динамо" (Украина)

25 октября, Ренн, стадион "Роажон Парк"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

"Динамо" подошло к матчу с "Ренном" с 2 очками в активе и на третьем месте в группе K. Французы имеют 3 пункта и занимают вторую позицию. Возглавляет турнирную таблицу с 4 баллами казахстанская "Астана", последним идет чешский "Яблонец", у которого 1 очко.