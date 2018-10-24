Лига чемпионов: "Ювентус" победил МЮ, результаты других матчей
Лига чемпионов. 3-й тур
Группа E
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Ювентус" (Италия) 0:1
Гол: Дибала, 17
АЕК (Греция) - "Бавария" (Германия) 0:2
Голы: Мартинес, 61, Левандовски, 63
Группа F
"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия) 0:3
Голы: Давид Сильва, 30, Ляпорт, 35, Бернарду Силва, 71
"Гоффенгайм" (Германия) - "Лион" (Франция) 3:3
Голы: Крамарич, 33, 47, Жоенлинтон, 90+2 - Траоре, 27, Ндомбеле, 59, Депай, 67
Группа G
"Реал" (Испания) - "Виктория" (Чехия) 2:1
Голы: Бензема, 11, Марсело, 55 - Грошовски, 79
"Рома" (Италия) - ЦСКА (Россия) 3:0
Голы: Джеко, 30, 43, Ундер, 50
Группа H
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Валенсия" (Испания) 1:1
Голы: Оаро, 55 (с пенальти) - Бачуайї, 26
"Аякс" (Голландия) - "Бенфика" (Португалия) 1:0
Гол: Музрауи, 90+2
- Поражение от "Манчестер Сити" стало для "Шахтера" первым в нынешней Лиге чемпионов.
- "Шахтер" играл против "Манчестер Сити" без своего травмированного лидера - Тайсона.
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Также команде Паулу Фонсеки, из-за повреждения, не помог другой лидер полузащиты - Марлос.
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В стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтер" дома сыграл вничью с немецким "Гоффенгаймом" - 2:2.
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Во втором туре ЛЧ "Шахтер" отобрал очки у французского "Лиона" - 2:2.
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