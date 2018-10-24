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Лига чемпионов: "Ювентус" победил МЮ, результаты других матчей


фото: uefa.com
В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" в гостях победил английский "Манчестер Юнайтед"

Лига чемпионов. 3-й тур

Группа E

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Ювентус" (Италия) 0:1

Гол: Дибала, 17

АЕК (Греция) - "Бавария" (Германия) 0:2

Голы: Мартинес, 61, Левандовски, 63

Группа F

"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия) 0:3

Голы: Давид Сильва, 30, Ляпорт, 35, Бернарду Силва, 71

"Гоффенгайм" (Германия) - "Лион" (Франция) 3:3

Голы: Крамарич, 33, 47, Жоенлинтон, 90+2 - Траоре, 27, Ндомбеле, 59, Депай, 67

Группа G

"Реал" (Испания) - "Виктория" (Чехия) 2:1

Голы: Бензема, 11, Марсело, 55 - Грошовски, 79

"Рома" (Италия) - ЦСКА (Россия) 3:0

Голы: Джеко, 30, 43, Ундер, 50

Группа H

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Валенсия" (Испания) 1:1

Голы: Оаро, 55 (с пенальти) - Бачуайї, 26

"Аякс" (Голландия) - "Бенфика" (Португалия) 1:0

Гол: Музрауи, 90+2

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