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"Шахтер" потерял перед "Манчестер Сити" еще одного лидера


фото: zbirna.com
В матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" рискует не сыграть один из лидеров "Шахтера" - Марлос

Об этом сообщает "Команда 1".

Марлос с большой вероятностью не поможет своей команде в поединке против "Манчестер Сити". Бразилец, выступающий за сборную Украины, получил травму во время подготовки к игре Лиги чемпионов с англичанами.

Таким образом, "Шахтер" может выйти на матч с "Манчестер Сити" сразу без двух ведущих футболистов. Ранее травмировался бразильский полузащитник команды Тайсон.

Матч между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится 23 октября в Харькове.

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