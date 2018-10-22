"Шахтер" потерял перед "Манчестер Сити" еще одного лидера
22 октября, 2018, 16:39
В матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" рискует не сыграть один из лидеров "Шахтера" - Марлос
Об этом сообщает "Команда 1".
Марлос с большой вероятностью не поможет своей команде в поединке против "Манчестер Сити". Бразилец, выступающий за сборную Украины, получил травму во время подготовки к игре Лиги чемпионов с англичанами.
Таким образом, "Шахтер" может выйти на матч с "Манчестер Сити" сразу без двух ведущих футболистов. Ранее травмировался бразильский полузащитник команды Тайсон.
Матч между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится 23 октября в Харькове.
- Тайсон получил травму в матче 11-го тура чемпионата Украины, когда игрок "Зари" Игорь Харатин грубо сфолил против него.
- Перед матчем с "Шахтером" украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что команда летит в лучшую страну мира.
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