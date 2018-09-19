"Шахтер" сыграл в боевую ничью с "Хоффенгаймом" в Лиге чемпионов

19 сентября, 2018, 21:48

В стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" и "Хоффенгайм" сыграли в результативную ничью

"Шахтер" в Харькове стартовал в Лиге чемпионов матчем против "Хоффенгайма".

Команда Паулу Фонсеки неудачно начала игру и пропустила на 6-й минуте. Марлос потерял мяч в середине поля, немцы организовали быструю контратаку, которую точным ударом завершил Флориан Гриллич.

"Шахтер" отыгрался на 27-й минуте. Исмаили промчался левым флангом, сместился в центр и нанес точный удар в дальний угол ворот.

"Хоффенхайм" снова повел в счете на 38-й минуте. Голкипер хозяев Андрей Пятов неуверенно сыграл на выходе после углового, а Ховард Нордвейт точно пробил головой.

"Шахтер" восстановил равновесие на 81-й минуте. Соперники оставили на подступах к штрафной без опеки Майкона, который получил пас от Марлоса и нанес мощный дальний удар в нижний угол.

"Шахтер" и "Хоффенхайм" сыграли вничью 2: 2.

Следующий матч "Шахтер" сыграет 2 октября в гостях против французского "Лиона".

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

"Шахтер" (Украина) - "Хоффенгайм" (Германия) 2:2

Голы: Исмаили, 27, Майкон, 81 - Гриллич, 6, Нордвейт, 38

18 сентября в центральном матче 1-го тура Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил французский ПСЖ.

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