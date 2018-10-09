В "Шахтере" рассказали, насколько сложная травма у Тайсона

9 октября, 2018, 09:56

Руководитель медслужбы "Шахтера" Артур Глущенко рассказал о сложности травмы лидера команды Тайсона

Об этом сообщает "Футбол 1".

По словам Глущенко, операция бразильцу не понадобится, но его ждет длительное лечение.

"У Тайсона повреждения внутренней боковой связки коленного сустава. Травма тяжелая, частично разрыв. Операция не нужна, будет консервативное лечение, но длительного характера", - сказал Глущенко.

Тайсон получил травму в матче 11-го тура чемпионата Украины, когда игрок "Зари" Игорь Харатин грубо сфолил против него. Из-за повреждения бразилец пропустит матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".