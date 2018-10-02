"Шахтер" упустил победу над "Лионом" в Лиге чемпионов

2 октября, 2018, 23:52

Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" в гостях сыграл вничью с французским "Лионом"

Лига чемпионов. Групповой раунд. 2-й тур

Группа F

"Лион" (Франция) - "Шахтер" (Украина) 2:2

Голы: Дембеле, 70, Дюбуа, 72 - Жуниор Мораес, 44, 55

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Мэнди, Дюбуа, Денайер, Ауар (Чейх, 87), Ндомбеле, Траоре (Депай, 63), Тузара, Набиль Фекір, Дембеле (Корне, 81).

"Шахтер": Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Алан Патрик (Коваленко, 75), Тайсон, Марлос (Фернандо, 90), Майкон, Мораэс (Кайоде, 83).

Предупреждения: Набиль Фекир, 46.

Матч в Лионе проходил при пустых трибунах, из-за наказания французского клуба за поведение болельщиков.

"Шахтер" вышел вперед в конце первого тайма. На левом фланге Тайсон отпасовал на Исмаили, прострел которого в касание замкнул Жуниор Мораес, который отправил мяч в ближний от голкипера угол.

На 55-й минуте бразильский форвард сделал дубль. Николай Матвиенко совершил перехват и начал контратаку, которую разогнал Марлос, а Мораэс завершил отличным ударом с острого угла под дальнюю штангу.

Команда Паулу Фонсеки потеряла преимущество из-за грубых ошибок в обороне. "Шахтер" дважды позволил футболистам "Лиона" в упор расстрелять ворота.

На 70-й минуте, после навеса с фланга головой беспрепятственно пробил Мусса Дембеле. За 2 минуты счет сравнял Лео Дюбуа, который переправил мяч в сетку с линии вратарской.

"Шахтер" и "Лион" сыграли вничью 2:2.

В другом матче группы F английский "Манчестер Сити" победил в гостях немецкий "Гоффенгайм" - 2:1.

После двух туров лидирует "Лион", который имеет 4 очка. Второй "Ман Сити" с 3 пунктами. У "Шахтера" 2 очка, у "Гоффенгайма" - 1.

Следующий матч "Шахтер" сыграет 23 октября в Харькове против "Манчестер Сити".

"Шахтер" в стартовом матче ЛЧ сыграл на своем поле вничью 2:2 с немецким "Гоффенгаймом", а "Лион" неожиданно победил в гостях английский "Манчестер Сити" - 2:1.

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