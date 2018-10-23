"Манчестер Сити" разгромил "Шахтер" в Лиге чемпионов

23 октября, 2018, 23:54

В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" разгромно проиграл "Манчестер Сити"

Лига чемпионов. Групповой раунд. 3-й тур

Группа F

"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия) 0:3

Голы: Давид Сильва, 30, Ляпорт, 34, Бернарду Силва, 70

"Шахтер": Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Коваленко (Алан Патрик, 62), Майкон, Веллингтон Нем (Болбат, 69), Степаненко, Фернандо Педро (Дентиньо, 84), Мораес.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Лапорт, Мэнди, Стоунз (Уокер, 80), Давид Сильва, Фернандиньо, Марез, де Брейне (Бернарду Силва, 69), Стерлинг, Габриэл Жезус (Фоден, 88).

Предупреждения: Кривцов, 87; Отаменди, 90.

"Манчестер Сити" с самого начала матча против "Шахтера" владел значительным преимуществом и воплотил его в голы еще в первом тайме. На 30-й минуте ударом с лета английский клуб вывел вперед Давид Сильва. На 34-й минуте после подачи углового головой забил Эмерик Ляпорт.

По перерыве разгромным счет, после быстрой атаки, сделал Бернарду Силва.

"Манчестер Сити" победил "Шахтер" со счетом 3:0, набрал 6 очков и захватил лидерство в группе F.

Дончане с 2 пунктами опустились на последнюю позицию. Столько же очков имеет немецкий "Гоффенгайм", у которого лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Вторым с 5 пунктами идет французский "Лион".

Следующий матч "Шахтер" сыграет против "Манчестер Сити" 7 ноября в Англии.