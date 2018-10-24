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Гвардиола объяснил, почему против "Шахтера" не играл украинец Зинченко


фото: shakhtar.com
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, почему не поставил в состав на матч с "Шахтером" украинца Александра Зинченко

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

По словам тренера, Зинченко молодой футболист и еще получит в будущем шансы проявить себя.

"Для меня это нелегкое решение. У нас много футболистов, все хотят быть на поле. Мы общались накануне, он был полностью готов. Зинченко молодой, и у него вероятно еще будут шансы. Не поставил его в состав из простых соображений: обычно он действует слева в обороне, если бы Мэнди не сыграл из-за травмы, там мог выйти Ляпорт, справа также есть Уокер и Стоунз, который вообще-то центральный защитник, среди хавбеков в запас включил Бернарду Силву и Фила Фодена. Зинченко прекрасно тренируется и играет, я им доволен, однако нужно было сделать выбор, и сейчас он такой", - сказал Гвардиола.

Александр Зинченко не попал даже в заявку "Манчестер Сити" на матч Лиги чемпионов против "Шахтера".

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