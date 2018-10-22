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"РПЦ не имеет выбора": Варфоломей прокомментировал предоставление автокефалии Украине

Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию архиереев РПЦ на решение Синода Константинополського патриархата в отношении Украинской церкви

По словам патриарха Варфоломея, он не собирается отступать под давлением, оказываемым на него из-за украинского церковного вопроса. Патриарх прояснил, что привилегии Вселенского патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских Соборов и являются обязательными для всех в православии.

"Нравится или нет нашим российским братьям, рано или поздно они уступят решению, принятому Вселенским патриархатом, потому что у них нет другого выбора", - цитирует Варфоломея Orthodoxia.info.

Варфоломей добавил, что он прекрасно знает о "хорошо оплачиваемых статьях" и о "черной пропаганде" с российской стороны, которая направлена против Вселенского патриархата.

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