"РПЦ не имеет выбора": Варфоломей прокомментировал предоставление автокефалии Украине
22 октября, 2018, 17:02
Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию архиереев РПЦ на решение Синода Константинополського патриархата в отношении Украинской церкви
По словам патриарха Варфоломея, он не собирается отступать под давлением, оказываемым на него из-за украинского церковного вопроса. Патриарх прояснил, что привилегии Вселенского патриархата основаны на решениях и канонах Вселенских Соборов и являются обязательными для всех в православии.
"Нравится или нет нашим российским братьям, рано или поздно они уступят решению, принятому Вселенским патриархатом, потому что у них нет другого выбора", - цитирует Варфоломея Orthodoxia.info.
Варфоломей добавил, что он прекрасно знает о "хорошо оплачиваемых статьях" и о "черной пропаганде" с российской стороны, которая направлена против Вселенского патриархата.
- Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии украинской церкви.
- В РПЦ заявили, что Вселенский патриарх "пересек красную черту".
- 14 октября полиция задержала возле подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней.
- 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за решения о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине.
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