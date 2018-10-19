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Парубий заявил, что Украина получит Томос до Нового года


фото: rada.gov.ua
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что Украинская православная церковь получит Томос об автокефалии до Нового 2019 года

Об этом глава парламента заявил во время интервью на телеканале Рада, передает пресс-служба Аппарата ВР.

"Конечный акт: Томос украинская церковь получит еще до Нового года. Я надеюсь на это, но мы просто молимся и ждем. Решения, принятые в Константинополе, превзошли мои ожидания. Ведь встал вопрос не только об автокефалии, а об отмене акта аннексии украинской церкви ", - отметил Парубий.

На самом деле, по его словам, триста лет назад Москва пыталась аннексировать не только украинскую церковь, но и украинскую историю.

"Поэтому решение Вселенского Патриарха имеют важное решение не только для украинской церкви, но и для Украины в целом, для украинской памяти, ее государственности, ее будущего", - подчеркнул Парубий.

Кроме того, глава Верховной Рады сообщил, что во время его личных встреч со Вселенским Патриархом были определены направления работы, по которым необходимо было работать, чтобы достичь этого результата. Одно из таких направлений - создание Специальной Комиссии, которая должна изучить всю историю и все канонические нюансы украинской церкви: как она была аннексирована Москвой, каким был путь до того, после того.

"Поэтому, когда мы сегодня получаем решение Вселенского Патриарха - это не поспешное решение - два года шла тщательная подготовка и изучение всей документации перед принятием такого решения, как предоставление Украине автокефалии", - отметил спикер парламента.

  • Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии украинской церкви.
  • В РПЦ заявили, что Вселенский патриарх "пересек красную черту".
  • 14 октября полиция задержала возле подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней.
  • 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за решения о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине.
  • Киевский Патриархат призвал иерархов УАПЦ и вовлеченных в процесс единения иерархов Московского Патриархата в Украине начать подготовку Чрезвычайного Объединительного Собора.
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