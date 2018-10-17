В ВСУ подтвердили смерть американского военного в результате падения Су-27
17 октября, 2018, 11:55
Вторым погибшим в результате падения военного истребителя Су-27УБ во время учений в Винницкой области оказался военный американской Нацгвардии
Об этом говорится в обновленном сообщении пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.
"Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - подчеркнули в ведомстве.
До этого было известно, что в результате катастрофы погиб полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования “Запад” Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
- Ранее стало известно, что в Винницкой области упал самолет Су-27 во время учебно-боевого полета. Двое пилотов погибли.
- СМИ опубликовали первые фото и видео с места падения истребителя Су-27 возле села Уланов.
- В ВВС США официально подтвердили участие американского пилота в инциденте с самолетом Су-27 на учениях в Украине.
- Несмотря на падения истребителя Су-27УБ, руководство учений "Чистое небо – 2018" решило продолжить полеты всех типов авиатехники.
- Военная прокуратура начала расследование падения Су-27УБ.
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