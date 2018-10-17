В ВСУ подтвердили смерть американского военного в результате падения Су-27

17 октября, 2018, 11:55

Вторым погибшим в результате падения военного истребителя Су-27УБ во время учений в Винницкой области оказался военный американской Нацгвардии

Об этом говорится в обновленном сообщении пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - подчеркнули в ведомстве.

До этого было известно, что в результате катастрофы погиб полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования “Запад” Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.