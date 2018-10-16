Катастрофа Су-27: в ВВС США подтвердили участие американского пилота
Об этом говорится в заявлении на сайте командования ВВС США в Европе и Африке.
"Мы информированы и можем подтвердить, что военнослужащий США принимал участие в данном инциденте. Сейчас идет расследование и мы будем оказывать дальнейшую информацию", - говорится в официальном сообщении.
По неподтвержденной информации, один из пилотов на борту самолета мог быть американцем. В рамках учений "Чистое небо" американские пилоты делились опытом с украинскими коллегами.
Военная прокуратура Центрального региона Украины сначала подтвердила, что один из погибших – офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, а другой – военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США. Со временем информация была изменена.
- Ранее стало известно, что в Винницкой области упал самолет Су-27 во время учебно-боевого полета. Двое пилотов погибли.
- СМИ опубликовали первые фото и видео с места падения истребителя Су-27 возле села Уланов.
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