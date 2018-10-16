Катастрофа Су-27: появились первые фото и видео

16 октября, 2018, 20:46

СМИ публикуют первые фото и видео с места падения истребителя Су-27 возле села Уланов на Винничине

На снимках видно, как военные, спасатели и полицейские работают на месте падения самолета. Никого из гражданских туда не пускают, сообщает 20 минут.

По словам очевидцев, перед крушением был слышен гул и свист, а затем за селом в поле поднялся столб дыма.

"Самолет крутился, когда падал. Крутить его начало над селом. Пилоты отводили самолет в поле", - рассказали очевидцы, которые видели момент падения истребителя.

Журналисты также опубликовали фото воронки, образовавшейся в результате падения самолета, информирует Вежа.