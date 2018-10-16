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Катастрофа Су-27: появились первые фото и видео

СМИ публикуют первые фото и видео с места падения истребителя Су-27 возле села Уланов на Винничине

На снимках видно, как военные, спасатели и полицейские работают на месте падения самолета. Никого из гражданских туда не пускают, сообщает 20 минут.

По словам очевидцев, перед крушением был слышен гул и свист, а затем за селом в поле поднялся столб дыма.

"Самолет крутился, когда падал. Крутить его начало над селом. Пилоты отводили самолет в поле", - рассказали очевидцы, которые видели момент падения истребителя.

Журналисты также опубликовали фото воронки, образовавшейся в результате падения самолета, информирует Вежа.

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  • Ранее стало известно, что в Винницкой области упал самолет Су-27 во время учебно-боевого полета. Двое пилотов погибли.
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