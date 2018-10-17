Падение Су-27: прокуратура изъяла летные документы и допрашивает свидетелей

17 октября, 2018, 11:39

Военная прокуратура начала расследование падения военного истребителя Су-27УБ во время учений в Винницкой области

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

Согласно сообщению, на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове прокуратуры изъяли летную документацию и документы на самолет. Начат допрос свидетелей относительно обстоятельств вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля и тому подобное.

Группа военных прокуроров Винницкого гарнизона продолжает осмотр гарнизона со специалистами авиационно-технической лаборатории.

"Военной прокуратурой Винницкого гарнизона открыто уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Винницкой области упал самолет Су-27 во время учебно-боевого полета. Двое пилотов погибли.

СМИ опубликовали первые фото и видео с места падения истребителя Су-27 возле села Уланов.

В ВВС США официально подтвердили участие американского пилота в инциденте с самолетом Су-27 на учениях в Украине.

Несмотря на падения истребителя Су-27УБ, руководство учений "Чистое небо – 2018" решило продолжить полеты всех типов авиатехники.

Погибшим командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования “Запад” Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины .

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