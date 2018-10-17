Падение Су-27: прокуратура изъяла летные документы и допрашивает свидетелей
17 октября, 2018, 11:39
Военная прокуратура начала расследование падения военного истребителя Су-27УБ во время учений в Винницкой области
Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.
Согласно сообщению, на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове прокуратуры изъяли летную документацию и документы на самолет. Начат допрос свидетелей относительно обстоятельств вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля и тому подобное.
Группа военных прокуроров Винницкого гарнизона продолжает осмотр гарнизона со специалистами авиационно-технической лаборатории.
"Военной прокуратурой Винницкого гарнизона открыто уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в сообщении.
- Ранее стало известно, что в Винницкой области упал самолет Су-27 во время учебно-боевого полета. Двое пилотов погибли.
- СМИ опубликовали первые фото и видео с места падения истребителя Су-27 возле села Уланов.
- В ВВС США официально подтвердили участие американского пилота в инциденте с самолетом Су-27 на учениях в Украине.
- Несмотря на падения истребителя Су-27УБ, руководство учений "Чистое небо – 2018" решило продолжить полеты всех типов авиатехники.
- Погибшим командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования “Запад” Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-