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Падение Су-27: прокуратура изъяла летные документы и допрашивает свидетелей


фото: vezha.vn.ua
Военная прокуратура начала расследование падения военного истребителя Су-27УБ во время учений в Винницкой области

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

Согласно сообщению, на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове прокуратуры изъяли летную документацию и документы на самолет. Начат допрос свидетелей относительно обстоятельств вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля и тому подобное.

Группа военных прокуроров Винницкого гарнизона продолжает осмотр гарнизона со специалистами авиационно-технической лаборатории.

"Военной прокуратурой Винницкого гарнизона открыто уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в сообщении.

  • Ранее стало известно, что в Винницкой области упал самолет Су-27 во время учебно-боевого полета. Двое пилотов погибли.
  • СМИ опубликовали первые фото и видео с места падения истребителя Су-27 возле села Уланов.
  • В ВВС США официально подтвердили участие американского пилота в инциденте с самолетом Су-27 на учениях в Украине.
  • Несмотря на падения истребителя Су-27УБ, руководство учений "Чистое небо – 2018" решило продолжить полеты всех типов авиатехники.
  • Погибшим командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования “Запад” Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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