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Падение Су-27: названо имя одного из погибших, военные продолжат учения

Несмотря на падение истребителя Су-27УБ, в результате которого погибли двое пилотов, руководство учений "Чистое небо – 2018" решило продолжить полеты всех типов авиатехники

Об этом сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что катастрофа произошла во время выполнения учебно-боевого полета. Там заверили, что авиационная техника, которая использовалась, соответствовала всем техническим требованиям и прошла соответствующие разрешительные процедуры.

Сейчас на месте событий собирают материалы для расследования и установления причины авиакатастрофы. Несмотря на это, руководство учений решило разрешить продолжение полетов всех типов авиатехники.

Самолет разбился около 5 часов вечера в поле вблизи поселка Уланов. Как рассказали свидетели событий, он начал терять высоту и пилоты отвели истребитель от жилых домов.

"Тела летчиков найдено, командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования “Запад” Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора в полном объеме курса боевой подготовки днем и ночью в сложных метеоусловиях. Данные второго пилота сообщим позже", - подчеркнули в Воздушных силах.

Также в пресс-центре подтвердили, что истребитель Су-27 УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

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