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На Винничине разбился истребитель Су-27

В ходе международных военных учений "Чистое небо–2018" истребитель ВСУ упал в районе села Уланов Винницкой области

Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.

Самолет выполнял учебно-боевой полет. Сейчас продолжаются поисково-спасательные мероприятия. Информации о пострадавших или погибших нет.

  • Напомним, в Украине начались военно-воздушные учения "Чистое небо 2018" при участии стран НАТО.
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