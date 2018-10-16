На Винничине разбился истребитель Су-27
16 октября, 2018, 18:06
В ходе международных военных учений "Чистое небо–2018" истребитель ВСУ упал в районе села Уланов Винницкой области
Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.
Самолет выполнял учебно-боевой полет. Сейчас продолжаются поисково-спасательные мероприятия. Информации о пострадавших или погибших нет.
- Напомним, в Украине начались военно-воздушные учения "Чистое небо 2018" при участии стран НАТО.
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