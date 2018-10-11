В Украине не будет государственной церкви, – Порошенко

11 октября, 2018, 20:05

Глава украинского государства заверил, что после получения Томоса в Украине не будет создана государственная церковь, а власть будет гарантировать полное соблюдение религиозной свободы

Об этом президент Петр Порошенко заявил в своем обращении, передает Еспресо.TV.

Украинская власть гарантирует полное соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий. У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И в освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой, - заявил президент.

"Решение Вселенского Патриарха и Синода окончательно развеяло имперские иллюзии и шовинистические фантазии Москвы, не подкрепленые никаким церковно-правовым документом – об Украине как якобы канонической территории русской церкви. То, что так называемый переход Киевской митрополии во владение Москвы произошел не по предписаниям канонических правил, Вселенский Патриархат признал еще в 1924 году. А сегодня Синод еще раз подтвердил эту позицию", - сказал Порошенко.

По словам президента, вопрос Томоса и автокефалии выходит далеко за пределы церковной жизни. Это – вопрос национальной безопасности и мировой геополитики.

"Это – падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство. Автокефалия – часть нашей государственнической проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы последовательно воплощаем в жизнь в течение последних четырех лет и, подчеркиваю, будем внедрять и в дальнейшем", - заявил президент.

По его мнению, Томос – это еще один Акт провозглашения независимости Украины. Президент отметил, что обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить автокефалию поддержала и группа епископов УПЦ Московского патриархата.