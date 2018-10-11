В Украине не будет государственной церкви, – Порошенко
Об этом президент Петр Порошенко заявил в своем обращении, передает Еспресо.TV.
Украинская власть гарантирует полное соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий. У нас не было, нет и не будет государственной церкви. И в освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не будет приглашать силой, - заявил президент.
"Решение Вселенского Патриарха и Синода окончательно развеяло имперские иллюзии и шовинистические фантазии Москвы, не подкрепленые никаким церковно-правовым документом – об Украине как якобы канонической территории русской церкви. То, что так называемый переход Киевской митрополии во владение Москвы произошел не по предписаниям канонических правил, Вселенский Патриархат признал еще в 1924 году. А сегодня Синод еще раз подтвердил эту позицию", - сказал Порошенко.
По словам президента, вопрос Томоса и автокефалии выходит далеко за пределы церковной жизни. Это – вопрос национальной безопасности и мировой геополитики.
"Это – падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство. Автокефалия – часть нашей государственнической проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы последовательно воплощаем в жизнь в течение последних четырех лет и, подчеркиваю, будем внедрять и в дальнейшем", - заявил президент.
По его мнению, Томос – это еще один Акт провозглашения независимости Украины. Президент отметил, что обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой предоставить автокефалию поддержала и группа епископов УПЦ Московского патриархата.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольского патриарха относительно автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан, и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
- 11 октября Вселенский Патриархат подтвердил, что продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.
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