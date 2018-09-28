Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы
Выводы исследования опубликованы на сайте ORTHODOXIA.INFO.
После заявления Украинской православной церкви Московского патриархата о незаконности действий Константинополя о предоставлении Томоса о создании единой автокефальной православной церкви в Украине и решении прекратить общение со Вселенским Патриархатом главная православная церковь планеты ответила публикацией указанного исследования.
"Вселенский Патриархат считает уместным напомнить всю историческую и каноническую правду о взаимоотношениях Константинопольской церкви с Церковью Украины, о чем свидетельствуют сохранившиеся официальные документы, которые, к сожалению, либо игнорируются, либо сознательно скрываются по понятным соображениям", - говорится в предисловии исследования.
Исследование провели греческие и российские ученые, которые имели доступ к оригинальным текстам архива Константинопольского патриарха и переписке, длившейся на протяжении многих веков. Константинополь также заявил о нарушениях Москвой Синодального Акта Вселенского патриархата в 1686 году, которые Фанар был вынужден терпеть, но не забыл и не простил.
"На этом исследовании базируется вся аргументация Вселенского патриархата, с помощью которой опровергаются все обвинения Москвы против Константинополя о "вторжении" в ее канонические епархии. С помощью этого исследования, особенно с оригинальной перепиской, которая публикуется впервые, Вселенский патриархат подтверждает его каноническую и правовую юрисдикцию в Украине и одновременно доказывает, что Московский патриархат нарушил правила Патриаршего и Синодального Акта 1686 Вселенского патриархата, нарушение которых Вселенский патриархат в тяжелых условиях, в которых действовал, вынужден был терпеть и молчать, но никогда не забывал и не прощал", - отметили в Константинополе.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко достиг соглашения со Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду о поддержке идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должен будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан, и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
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