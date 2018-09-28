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Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы


фото: groza-news
Вселенский патриархат опубликовал исследование исторических церковных документов, из которого следует, что Константинополь никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Московского патриархата

Выводы исследования опубликованы на сайте ORTHODOXIA.INFO.

После заявления Украинской православной церкви Московского патриархата о незаконности действий Константинополя о предоставлении Томоса о создании единой автокефальной православной церкви в Украине и решении прекратить общение со Вселенским Патриархатом главная православная церковь планеты ответила публикацией указанного исследования.

"Вселенский Патриархат считает уместным напомнить всю историческую и каноническую правду о взаимоотношениях Константинопольской церкви с Церковью Украины, о чем свидетельствуют сохранившиеся официальные документы, которые, к сожалению, либо игнорируются, либо сознательно скрываются по понятным соображениям", - говорится в предисловии исследования.

Исследование провели греческие и российские ученые, которые имели доступ к оригинальным текстам архива Константинопольского патриарха и переписке, длившейся на протяжении многих веков. Константинополь также заявил о нарушениях Москвой Синодального Акта Вселенского патриархата в 1686 году, которые Фанар был вынужден терпеть, но не забыл и не простил.

"На этом исследовании базируется вся аргументация Вселенского патриархата, с помощью которой опровергаются все обвинения Москвы против Константинополя о "вторжении" в ее канонические епархии. С помощью этого исследования, особенно с оригинальной перепиской, которая публикуется впервые, Вселенский патриархат подтверждает его каноническую и правовую юрисдикцию в Украине и одновременно доказывает, что Московский патриархат нарушил правила Патриаршего и Синодального Акта 1686 Вселенского патриархата, нарушение которых Вселенский патриархат в тяжелых условиях, в которых действовал, вынужден был терпеть и молчать, но никогда не забывал и не прощал", - отметили в Константинополе.

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