После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название, - Филарет

5 мая, 2018, 09:56

После предоставления томоса на создание в Украине единой поместной Украинской автокефальной православной церкви нынешняя Украинская православная церковь Московского патриархата должна будет войти в нее или перерегистрироваться как украинский экзархат Русской православной церкви

Об этом заявил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время встречи с украинской общиной в посольстве Украины в Бельгии, передает "Укринформ".

"Или вы присоединяетесь к канонической Украинской православной церкви, а если не хотите, силой никто не будет принуждать. Но вы уже не имеете права называться Украинская православная церковь", - подчеркнул Филарет.

По словам Филарета, УПЦ МП имеет право называться украинским экзархатом Русской православной церкви в Украине. Клирик отметил, что по процедуре после создания поместной Украинской автокефальной православной церкви предстоит перерегистрация уставов всех православных приходов.

"Кто захочет к Украинской церкви - зарегистрируют свои уставы как Украинская церковь. А кто не захочет - вынуждены будут регистрироваться как украинский экзархат Русской церкви", - пояснил глава УПЦ КП.

Патриарх Филарет выразил уверенность, что большинство украинских православных приходов зарегистрируется за Украинской церковью. При этом он подчеркнул, что все церкви в Украине будут иметь равные права, как это было и есть сейчас.

"Часть Русской церкви останется в Украине. Но влияния она не будет иметь украинское общество. И все будут знать, что это русская церковь, и относиться к ней как к русской церкви", - отметил патриарх Филарет.

Патриарх отметил, что Украинская автокефальная православная церковь будет в мире второй по численности прихожан после русской, но по активности верующих, религиозности - есть и будет наибольшей.

"В Украине продолжается духовное возрождение", - убежден патриарх УПЦ КП.

Филарет отметил, что за годы независимости в Украине было построено 4 тыс. храмов, что является наибольшим показателем в мире.