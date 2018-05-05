После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название, - Филарет
Об этом заявил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время встречи с украинской общиной в посольстве Украины в Бельгии, передает "Укринформ".
"Или вы присоединяетесь к канонической Украинской православной церкви, а если не хотите, силой никто не будет принуждать. Но вы уже не имеете права называться Украинская православная церковь", - подчеркнул Филарет.
По словам Филарета, УПЦ МП имеет право называться украинским экзархатом Русской православной церкви в Украине. Клирик отметил, что по процедуре после создания поместной Украинской автокефальной православной церкви предстоит перерегистрация уставов всех православных приходов.
"Кто захочет к Украинской церкви - зарегистрируют свои уставы как Украинская церковь. А кто не захочет - вынуждены будут регистрироваться как украинский экзархат Русской церкви", - пояснил глава УПЦ КП.
Патриарх Филарет выразил уверенность, что большинство украинских православных приходов зарегистрируется за Украинской церковью. При этом он подчеркнул, что все церкви в Украине будут иметь равные права, как это было и есть сейчас.
"Часть Русской церкви останется в Украине. Но влияния она не будет иметь украинское общество. И все будут знать, что это русская церковь, и относиться к ней как к русской церкви", - отметил патриарх Филарет.
Патриарх отметил, что Украинская автокефальная православная церковь будет в мире второй по численности прихожан после русской, но по активности верующих, религиозности - есть и будет наибольшей.
"В Украине продолжается духовное возрождение", - убежден патриарх УПЦ КП.
Филарет отметил, что за годы независимости в Украине было построено 4 тыс. храмов, что является наибольшим показателем в мире.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко достиг соглашения с Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине.
- УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине.
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