Победа близка, - Яценюк о решении Вселенского патриарха
11 октября, 2018, 21:14
11 октября был осуществлен важный шаг в направлении к автокефалии украинской церкви
Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Сегодня совершен очень важный шаг в направлении к Автокефалии Православной Церкви в Украине. Поклонимся мужеству Патриарха Филарета, всем иерархам, священникам, мирянам, которые верили и знали, что Божья правда на их стороне", - заявил Яценюк.
Яценюк в своем заявлении выразил благодарность президенту Петру Порошенко, парламентариям, членам фракции Народный фронт, украинским дипломатам, которые продолжают борьбу за церковную независимость Украины.
"Победа близка", - резюмировал лидер "Народного фронта".
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольского патриарха относительно автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан, и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
- 11 октября Вселенский Патриархат подтвердил, что продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.
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