Победа близка, - Яценюк о решении Вселенского патриарха

11 октября, 2018, 21:14

11 октября был осуществлен важный шаг в направлении к автокефалии украинской церкви

Об этом лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня совершен очень важный шаг в направлении к Автокефалии Православной Церкви в Украине. Поклонимся мужеству Патриарха Филарета, всем иерархам, священникам, мирянам, которые верили и знали, что Божья правда на их стороне", - заявил Яценюк.

Яценюк в своем заявлении выразил благодарность президенту Петру Порошенко, парламентариям, членам фракции Народный фронт, украинским дипломатам, которые продолжают борьбу за церковную независимость Украины.

"Победа близка", - резюмировал лидер "Народного фронта".