Для предоставления Томоса должен состояться объединительный собор, - архиепископ Евстратий
Об этом заявил архиепископ Евстратий в эфире "Еспресо.TV".
"Томос как единый физический документ должен быть предоставлен единой поместной церкви, пока что единой церкви нет, есть 3 юрисдикции. Поэтому предстоит объединительный собор в Киеве и когда будет единая поместная церковь, тогда этой церкви должен быть предоставлен Томос", - сообщил он.
Архиепископ отметил, что ожидает подтверждений надежд, что все решения, которые открывают дорогу к процессу получения Томоса, синод принял. Объединительный собор должен состояться в течение нескольких недель или месяца.
"В любом случае будет делаться все для того, чтобы до следующего заседания священного синода в Константинопольском патриархате провести все необходимые процедуры в Украине", - отметил Евстратий.
Он также сказал, что задерживать или откладывать процесс предоставления Томоса Украине нет смысла, потому что процесс уже начат.
"Процесс уже начат, об этом неоднократно было сказано еще со стороны вселенского патриархата. Еще с апреля месяца он длится этот процесс. Откладывать его в дальнейшем нет никаких оснований", - заявил он.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольского патриарха относительно автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан, и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
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