Для предоставления Томоса должен состояться объединительный собор, - архиепископ Евстратий

11 октября, 2018, 18:40

Спикер Киевской Патриархии архиепископ Евстратий Зоря заявил, что для предоставления Томоса единой поместной церкви в Киеве должен состояться объединительный собор

Об этом заявил архиепископ Евстратий в эфире "Еспресо.TV".

"Томос как единый физический документ должен быть предоставлен единой поместной церкви, пока что единой церкви нет, есть 3 юрисдикции. Поэтому предстоит объединительный собор в Киеве и когда будет единая поместная церковь, тогда этой церкви должен быть предоставлен Томос", - сообщил он.

Архиепископ отметил, что ожидает подтверждений надежд, что все решения, которые открывают дорогу к процессу получения Томоса, синод принял. Объединительный собор должен состояться в течение нескольких недель или месяца.

"В любом случае будет делаться все для того, чтобы до следующего заседания священного синода в Константинопольском патриархате провести все необходимые процедуры в Украине", - отметил Евстратий.

Он также сказал, что задерживать или откладывать процесс предоставления Томоса Украине нет смысла, потому что процесс уже начат.

"Процесс уже начат, об этом неоднократно было сказано еще со стороны вселенского патриархата. Еще с апреля месяца он длится этот процесс. Откладывать его в дальнейшем нет никаких оснований", - заявил он.