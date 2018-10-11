Что такое Томос и какой важный вопрос до сих пор не согласовали. Объяснение УПЦ КП

11 октября, 2018, 08:27

Представитель УПЦ Киевского патриархата рассказал, какой вид будет иметь Томос, что это такое и кто должен получить этот документ

Об этом заявил представитель Киевской Патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) в эфире "5 канала".

Он отметил, что Томос – это торжественный акт, торжественная грамота. В частности, все привыкли к слову "том". Это то же слово, только с греческим окончанием "-ос". Это синодальный том.

По его словам, это решение имеет вид грамоты, которую подписывает Патриарх и все члены Синода и которую предоставляют предстоятелю Единой Поместной Украинской Церкви.

"Предстоятеля должен выбрать Объединительный собор, на который должны собраться те иерархи, что обратились к Вселенскому Патриарху в апреле месяце с просьбой об автокефалии. Потому, собственно, автокефалию предоставляют тем, кто о ней просит. Это УПЦ Киевского Патриархата, Украинская Автокефальная Православная Церковь и те иерархи из Московского Патриархата, такое обращение к Вселенскому Патриарху направили. Официально их количество никогда не называли. На тот момент (апрель 2018 г.) такое обращение было подписано примерно 10-ю архиереями и только двое из них официально публично заявили об этом", - отметил Евстратий Зоря.

Он отметил, что на соборе будут присутствовать не все архиереи УПЦ МП. В частности, не приедет митрополит Онуфрий, но иерархи УПЦ МП, которые будут представлять свои приходы, должны присутствовать.

Он добавил, что единственный момент, который пока не согласован, это каким образом будут выбирать предстоятеля Единой Поместной Украинской Церкви.