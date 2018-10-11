Что такое Томос и какой важный вопрос до сих пор не согласовали. Объяснение УПЦ КП
Об этом заявил представитель Киевской Патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) в эфире "5 канала".
Он отметил, что Томос – это торжественный акт, торжественная грамота. В частности, все привыкли к слову "том". Это то же слово, только с греческим окончанием "-ос". Это синодальный том.
По его словам, это решение имеет вид грамоты, которую подписывает Патриарх и все члены Синода и которую предоставляют предстоятелю Единой Поместной Украинской Церкви.
"Предстоятеля должен выбрать Объединительный собор, на который должны собраться те иерархи, что обратились к Вселенскому Патриарху в апреле месяце с просьбой об автокефалии. Потому, собственно, автокефалию предоставляют тем, кто о ней просит. Это УПЦ Киевского Патриархата, Украинская Автокефальная Православная Церковь и те иерархи из Московского Патриархата, такое обращение к Вселенскому Патриарху направили. Официально их количество никогда не называли. На тот момент (апрель 2018 г.) такое обращение было подписано примерно 10-ю архиереями и только двое из них официально публично заявили об этом", - отметил Евстратий Зоря.
Он отметил, что на соборе будут присутствовать не все архиереи УПЦ МП. В частности, не приедет митрополит Онуфрий, но иерархи УПЦ МП, которые будут представлять свои приходы, должны присутствовать.
Он добавил, что единственный момент, который пока не согласован, это каким образом будут выбирать предстоятеля Единой Поместной Украинской Церкви.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем по поводу единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по поводу автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения по поводу создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан, и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
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