Сенцов объяснил в письме, почему прекращает голодовку

5 октября, 2018, 18:13

Осужденный Россией украинский режиссер Олег Сенцов прекратит голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления

Об этом сообщила первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко на странице в Facebook.

"Динзе подтвердил, что с завтрашнего дня Сенцов прекращает голодовку. Это личное решение Олега, он написал заявление о прекращении голодовки", - заявила она.

По ее словам, неизвестна точная информация о его состоянии здоровья. Но украинские врачи готовы выехать к Сенцову, если будет разрешение Москвы. Она отметила, что Украина готова немедленно забрать Сенцова в обмен на любого из россиян, осужденных в Украине за тяжелые преступления.



Кроме того, российское издание "Новая газета" опубликовали фотографию письма Сенцова, в котором он объясняет причину прекращения голодовки. Согласно письму, его хотят принудительно кормить.



"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, что ему грозит. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18.

145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел...

Слава Украине!

Олег Сенцов. 5.10.18"