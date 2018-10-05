Сенцов объяснил в письме, почему прекращает голодовку
Об этом сообщила первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко на странице в Facebook.
"Динзе подтвердил, что с завтрашнего дня Сенцов прекращает голодовку. Это личное решение Олега, он написал заявление о прекращении голодовки", - заявила она.
По ее словам, неизвестна точная информация о его состоянии здоровья. Но украинские врачи готовы выехать к Сенцову, если будет разрешение Москвы. Она отметила, что Украина готова немедленно забрать Сенцова в обмен на любого из россиян, осужденных в Украине за тяжелые преступления.
Кроме того, российское издание "Новая газета" опубликовали фотографию письма Сенцова, в котором он объясняет причину прекращения голодовки. Согласно письму, его хотят принудительно кормить.
"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, что ему грозит. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18.
145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел...
Слава Украине!
Олег Сенцов. 5.10.18"
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- 5 октября заместитель директора российской Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что Олег Сенцов прекратил голодовку, но официального подтверждения не предоставил.
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