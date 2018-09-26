Климкин и Сиярто не договорились относительно венгерских паспортов на Закарпатье

26 сентября, 2018, 20:36

На встрече руководителей МИД Украины и Венгрии Павла Климкина и Петера Сиярто не удалось достичь согласия относительно прекращения скрытой выдачи венгерских паспортов гражданам Украины

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы в результате часовой дискуссии не достигли согласия относительно того, каким образом толковать этот инцидент. Я предложил господину Сиярто самому отозвать консула, и я так понимаю, что он не согласен. Если соответствующее решение на днях не будет принято, он (венгерский консул, - ред.) поедет домой ", - заявил глава МИД Украины.

Как он заметил, логика, которой придерживается венгерская сторона, во многом напоминает российскую. Климкин пояснил, что Будапешт апеллирует к "якобы существованию националистических настроений, вроде сознательного преследования венгерской общины" в Украине.

"Мы всегда пытались помочь нашей венгерский общине, помочь им чувствовать себя хорошо в стране, гражданами которой они являются, и не быть изолированными", - подчеркнул Климкин.

По его словам, венгерская сторона заняла позицию, что украинские венгры, безусловно, являются лояльными к Украине, но - лояльными и к своей национальности.

"На что я ответил, что это не та линия, которую мы сегодня видим", - отметил министр.

Он отметил, что в Будапеште не хотят принимать точку зрения Украины о том, что нарушил венгерский консул.

"И я снова очень четко объяснил: проблема не только в выдаче паспортов. Конечно, это проблема, но не только в этом. Вторая фундаментальная проблема - Венгрия нарушает международное право и законодательство Украины", - подчеркнул Климкин.

Министр добавил, что венгерские консулы инструктируют украинских граждан, как скрывать свое новое гражданство, новые приобретенные права и обязанности. Кроме того, венгерские дипломаты призывают манипулировать документами при пересечении границы.