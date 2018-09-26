Климкин и Сиярто не договорились относительно венгерских паспортов на Закарпатье
Об этом сообщает Укринформ.
"Мы в результате часовой дискуссии не достигли согласия относительно того, каким образом толковать этот инцидент. Я предложил господину Сиярто самому отозвать консула, и я так понимаю, что он не согласен. Если соответствующее решение на днях не будет принято, он (венгерский консул, - ред.) поедет домой ", - заявил глава МИД Украины.
Как он заметил, логика, которой придерживается венгерская сторона, во многом напоминает российскую. Климкин пояснил, что Будапешт апеллирует к "якобы существованию националистических настроений, вроде сознательного преследования венгерской общины" в Украине.
"Мы всегда пытались помочь нашей венгерский общине, помочь им чувствовать себя хорошо в стране, гражданами которой они являются, и не быть изолированными", - подчеркнул Климкин.
По его словам, венгерская сторона заняла позицию, что украинские венгры, безусловно, являются лояльными к Украине, но - лояльными и к своей национальности.
"На что я ответил, что это не та линия, которую мы сегодня видим", - отметил министр.
Он отметил, что в Будапеште не хотят принимать точку зрения Украины о том, что нарушил венгерский консул.
"И я снова очень четко объяснил: проблема не только в выдаче паспортов. Конечно, это проблема, но не только в этом. Вторая фундаментальная проблема - Венгрия нарушает международное право и законодательство Украины", - подчеркнул Климкин.
Министр добавил, что венгерские консулы инструктируют украинских граждан, как скрывать свое новое гражданство, новые приобретенные права и обязанности. Кроме того, венгерские дипломаты призывают манипулировать документами при пересечении границы.
- Ранее в интернете появилось видео, как консульство Венгрии выдавало Украинские паспорта на Закарпатье в городе Берегове и после принятия ими присяги на верность венгерскому государству предписывало держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке выдачу венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство.
- Глава МИД Венгрии Петер Сиярто угрожает Украине затормозить движение в НАТО.
- Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, но и призыв скрыть это.
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