Проблемой является не только раздача венгерских паспортов, но и призыв скрыть это, - Климкин
20 сентября, 2018, 23:27
Министр иностранных дел Павел Климкин объяснил свою позицию в отношении “паспортного скандала” с Венгрией
Об этом он написал в Twitter.
“Кажется, меня кое-кто в Украине и за рубежом не услышал. Проблемой на скандальном видео из Генконсульства в Берегово является не только раздача гражданства, но и призыв скрыть это от Украины. Есть о чем говорить и мы будем действовать!” - написал он.
- Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, на котором консульство Венгрии выдает украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству инструктирует держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Позже министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на скандал с венгерскими паспортами в Берегово.
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