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Проблемой является не только раздача венгерских паспортов, но и призыв скрыть это, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин объяснил свою позицию в отношении “паспортного скандала” с Венгрией

Об этом он написал в Twitter.

“Кажется, меня кое-кто в Украине и за рубежом не услышал. Проблемой на скандальном видео из Генконсульства в Берегово является не только раздача гражданства, но и призыв скрыть это от Украины. Есть о чем говорить и мы будем действовать!” - написал он.

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