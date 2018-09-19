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Климкин отреагировал на скандал с венгерскими паспортами в Береговом

Министр иностранных дел Павел Климкин пообещал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и поговорить с ним о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье

Об этом министр сообщил в Twitter.

Он отметил, что встретится с Орбаном на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдает украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству инструктирует держать в тайне факт получения второго гражданства.

 

 

 

 

 

 

 

 

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