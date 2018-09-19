Климкин отреагировал на скандал с венгерскими паспортами в Береговом

19 сентября, 2018, 18:42

Министр иностранных дел Павел Климкин пообещал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и поговорить с ним о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье

Об этом министр сообщил в Twitter.

Он отметил, что встретится с Орбаном на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке на ГА ООН буду встречаться с венгерским министром. Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 сентября 2018 г.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдает украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству инструктирует держать в тайне факт получения второго гражданства.