Московская церковь хочет, чтобы экзархи Константинопольского патриархата покинули Украину
Об этом говорится в принятом 25 сентября решении синода УПЦ МП, передает пресс-служба организации.
Назначение экзархов Вселенского патриарха синод УПЦ МП назвал "грубым вмешательством в свои внутренние дела и нарушением их канонической территории".
"Экзарха Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию УПЦ", - говорится в решении синода.
Представители Московского патриархата считают, что деятельность экзархов "нарушает межконфессиональный мир".
Также епископат УПЦ МП вслед за решением российской церкви решил приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата.
Читайте также: В поисках утраченного единства. Зачем нужна украинская поместная церковь
- Напомним, президент Петр Порошенко достиг соглашения с Вселенским патриархом Варфоломеем по единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду при поддержке идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности Московского патриархата и его посягательств на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине