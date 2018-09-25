Московская церковь хочет, чтобы экзархи Константинопольского патриархата покинули Украину

25 сентября, 2018, 20:06

Синод УПЦ Московского патриархата требует, чтобы поверенные Вселенского (Константинопольского ) патриархата покинули территорию Украины

Об этом говорится в принятом 25 сентября решении синода УПЦ МП, передает пресс-служба организации.

Назначение экзархов Вселенского патриарха синод УПЦ МП назвал "грубым вмешательством в свои внутренние дела и нарушением их канонической территории".

"Экзарха Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию УПЦ", - говорится в решении синода.

Представители Московского патриархата считают, что деятельность экзархов "нарушает межконфессиональный мир".

Также епископат УПЦ МП вслед за решением российской церкви решил приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата.

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