 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Московская церковь хочет, чтобы экзархи Константинопольского патриархата покинули Украину

Синод УПЦ Московского патриархата требует, чтобы поверенные Вселенского (Константинопольского ) патриархата покинули территорию Украины

Об этом говорится в принятом 25 сентября решении синода УПЦ МП, передает пресс-служба организации.

Назначение экзархов Вселенского патриарха синод УПЦ МП назвал "грубым вмешательством в свои внутренние дела и нарушением их канонической территории".

"Экзарха Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию УПЦ", - говорится в решении синода.

Представители Московского патриархата считают, что деятельность экзархов "нарушает межконфессиональный мир".

Также епископат УПЦ МП вслед за решением российской церкви решил приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата.

Читайте также: В поисках утраченного единства. Зачем нужна украинская поместная церковь

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

25 сентября, 2018 вторник

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать