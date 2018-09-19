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Суд арестовал часть имущества Омеляна


фото: REUTERS
Соломенский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора САП об аресте имущества министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Об этом заявила пресс-секретарь суда Яна Квитченко, сообщает Укринформ.

По ее словам, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала два ходатайства об аресте имущества Омеляна. Ходатайство рассматривалось на закрытом судебном заседании.

"Следственный судья Максим Вишняк принял решение удовлетворить одно полностью, а другое частично. Какое именно имущество арестовано, а какие - нет, мы не имеем права рассказывать", - сказала она.

В среду, 19 сентября 2018 года, детективы Бюро ждут министра на первый допрос в статусе подозреваемого.

  • Напомним, 13 сентября 13 сентября НАБУ сообщило Владимиру Омеляну о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, которое занимает особенно ответственное положение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незадекларированных внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска, $90 тыс. и 25 тыс. евро.
  • Позже Омелян прокомментировал подозрение в незаконном обогащении. Он считает объявление ему подозрения политически мотивированным.
  • Суд разрешил министру молодежи и спорта Игорю Жданову взять Владимира Омеляна на поруки, однако обязал министра инфраструктуры сдать заграничные паспорта.
  • Как заявил Омелян, существует угроза того, НАБУ может давить на судью в его деле, поскольку дело против мужа судьи тоже находится на рассмотрении этого ведомства.

 

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