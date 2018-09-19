Суд арестовал часть имущества Омеляна

19 сентября, 2018, 17:31

Соломенский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора САП об аресте имущества министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Об этом заявила пресс-секретарь суда Яна Квитченко, сообщает Укринформ.

По ее словам, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала два ходатайства об аресте имущества Омеляна. Ходатайство рассматривалось на закрытом судебном заседании.

"Следственный судья Максим Вишняк принял решение удовлетворить одно полностью, а другое частично. Какое именно имущество арестовано, а какие - нет, мы не имеем права рассказывать", - сказала она.

В среду, 19 сентября 2018 года, детективы Бюро ждут министра на первый допрос в статусе подозреваемого.