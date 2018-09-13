 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Омелян прокомментировал подозрение в незаконном обогащении

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает политически мотивированным объявление ему подозрения в незаконном обогащении

Об этом Омелян написал в Facebook.

"В 8:40 сотрудники НАБУ вручили мне подозрение из-за "незаконного обогащения" десять лет назад, "пользование или приобретение" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года. По существу дела: по странному стечению обстоятельств, его открыли сразу после моего визита под суд над Мартыненко. В течение полутора лет проверили все: почту, мессенджеры, обыскали, опросили всех знакомых, родственников, друзей. Искали сенсаций: дорогую недвижимость, значительные средства, оффшорные или любые компании, схемы, коррупцию. Убедились, что невозможно найти то, чего нет. Израсходовано кучу времени и средств налогоплательщиков с единственной целью - объявить подозрение первому министру. Объявили! " - написал Омелян.

Министр отметил, что не считает инкриминируемые ему нарушения тяжелыми.

"Мой вывод: если это самые большие "преступления", которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны", - добавил Омелян.

Глава Мининфраструктуры также анонсировал брифинг 13 сентября в 17:30, во время которого обещал сообщить подробности дела.

  • Напомним, НАБУ сообщил Владимиру Омеляну о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незадекларированных внедорожнике BMW X5 2015 выпуска, $ 90 тыс. и 25 тыс. евро.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

13 сентября, 2018 четверг

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать