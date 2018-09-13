Омелян прокомментировал подозрение в незаконном обогащении

13 сентября, 2018, 10:45

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает политически мотивированным объявление ему подозрения в незаконном обогащении

Об этом Омелян написал в Facebook.

"В 8:40 сотрудники НАБУ вручили мне подозрение из-за "незаконного обогащения" десять лет назад, "пользование или приобретение" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года. По существу дела: по странному стечению обстоятельств, его открыли сразу после моего визита под суд над Мартыненко. В течение полутора лет проверили все: почту, мессенджеры, обыскали, опросили всех знакомых, родственников, друзей. Искали сенсаций: дорогую недвижимость, значительные средства, оффшорные или любые компании, схемы, коррупцию. Убедились, что невозможно найти то, чего нет. Израсходовано кучу времени и средств налогоплательщиков с единственной целью - объявить подозрение первому министру. Объявили! " - написал Омелян.

Министр отметил, что не считает инкриминируемые ему нарушения тяжелыми.

"Мой вывод: если это самые большие "преступления", которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны", - добавил Омелян.

Глава Мининфраструктуры также анонсировал брифинг 13 сентября в 17:30, во время которого обещал сообщить подробности дела.