Жданов взял Омеляна на поруки

14 сентября, 2018, 13:51

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов взял на поруки министра инфраструктуры Владимира Омеляна во время судебного заседания по избранию меры пресечения Омеляну

Трансляция из зала суда происходила в эфире Еспресо из Соломенского райсуда Киева.

Жданов обратился с соответствующим заявлением в суд.

"Убежден, что Владимир Омелян не будет никоим образом уклоняться от следствия. Рассчитываю, что расследование и судебный процесс будет проходить честно, объективно, без предубеждения и политических мотивов, и это даст возможность Владимиру Омеляну опровергнуть обвинения в свой адрес в цивилизованный европейский и правовой способ", - написал Жданов на своей странице в Facebook 13 сентября.

Кроме министра молодежи и спорта взять на поруки Омеляна был готов нардеп от "Радикальной партии" Андрей Лозовой.

Судьи приняли решение относительно предоставления разрешения взятия на поруки Омеляна министром Ждановым. Но чиновника также обязали сдать заграничные паспорта.

Обвинение просило назначить Омеляну 5 млн грн залога и сдать загранпаспорта, чтобы он не мог выехать за границу и скрываться от суда.

Спецдсавник САП Валентин Мусияка, который присутствовал на заседании, настаивал на том, что Омелян нет денег на уплату залога.

В то же время, защита министра просил суд вообще не выбирать ему меру пресечения.

Адвокат приобщил к материалам, в частности, характеристику от премьера Владимира Гройсмана, решение Нацагентства по предупреждению коррупции, которое не выявило нарушений в декларации Омеляна.

Сам министр, выступая в суде, сказал, что считает дело политически мотивированным и надеется на объективное решение суда.