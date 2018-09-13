Омеляну сообщили о подозрении в незаконном обогащении, - НАБУ

13 сентября, 2018, 10:17

Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну было сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании

Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщили министру инфраструктуры Украины о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины", - подчеркнули в ведомстве.



В Бюро напомнили, что Омелян находился на госслужбе с 2000 года по настоящее время. Так вот в период с 1 января 2000 года до 26 апреля 2018 года он получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как его расходы составили только в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года минимум 3,45 млн грн.



"В 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы", - пояснили в НАБУ

В частности, речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и $90 тысяч и 25 тысяч евро наличности. Общая стоимость таких активов на тот момент составляла 4 230 500 грн.



По данным детективов, министр также внес недостоверные сведения в своей декларации доходов. В е-декларации за 2015 год стоимость незадекларированных Омеляном активов, которые находятся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 – более 8,024 млн грн.



"В декларации за оба года чиновник умышленно не внес сведения о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является и который находился в его владении и пользовании. Не отражены в е-декларации за 2015 год расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком", - отмечают в Бюро.



Кроме того, министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.