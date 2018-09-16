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Адвокат сообщил дату первого допроса Омеляна

В среду, 19 сентября 2019 года, министр инфраструктуры Владимир Омелян должен появиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины на первый допрос в статусе подозреваемого

Его будут допрашивать детективы Бюро, передает Еспресо.TV со ссылкой на адвоката чиновника Александра Лысака.

Год назад Омелян уже ходил на допрос в НАБУ, но с другим статусом. Со статусом свидетеля.

  • Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило Владимиру Омеляну о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незадекларированных внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска, $90 тыс. и 25 тыс. евро.
  • Омелян считает объявление ему подозрения политически мотивированным.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила избрать Владимиру Омеляну меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.
  • В НАБУ заявили, что Омелян пытался незаконно повлиять на антикоррупционную проверку, распространяя якобы ложные данные относительно содержания сообщенного ему подозрения. В то же время министр планирует судиться против следователей НАБУ за якобы сфабрикованное подозрение.
  • Суд разрешил министру молодежи и спорта Игорю Жданову взять Владимира Омеляна на поруки, однако обязал министра инфраструктуры сдать заграничные паспорта.
  • Как заявил Омелян, существует угроза того, что НАБУ может давить на судью в его деле, поскольку дело против мужа судьи тоже находится на рассмотрении этого ведомства.
  • Он также сообщил, что не уйдет в отставку, на что рассчитывают инициаторы его преследования.
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