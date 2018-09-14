Омелян рассказал о возможном давлении НАБУ на судью в его деле

14 сентября, 2018, 18:38

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о возможности НАБУ давить на судью в его деле по подозрению о незаконном обогащение и сокрытии состояния

Об этом Омелян написал в Facebook.

"С судом был откровенный риск. Дело против мужа судьи находится на рассмотрении НАБУ. Именно она подписывала все санкции НАБУ в моем деле. Именно ее автоматическая система определила рассматривать санкцию пресечения по мне. И суд решил заседать на следующий день после вручения мне подозрения. Удивительное совпадение и фантастическая оперативность. Но мы приняли решение не просить отвода судьи, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы чего-то боимся, и надеяться на независимость решения, которое оказалось компромиссным", - написал Омелян.

Министр инфраструктуры также раскритиковал решение суда об изъятии у него иностранных паспортов.

"Единственное, что искренне удивило, это изъятие паспортов. Видимо, кому-то очень не хочется, чтобы я ездил в командировку с рассказами об успехах реформ, в том числе антикоррупционных. На этом этапе детективы НАБУ пообещали не запрещать мне служебные поездки. Работаем в новом развлекательном формате, когда, как работать министру решает далеко не он", - добавил Омелян.