Омелян рассказал о возможном давлении НАБУ на судью в его деле
Об этом Омелян написал в Facebook.
"С судом был откровенный риск. Дело против мужа судьи находится на рассмотрении НАБУ. Именно она подписывала все санкции НАБУ в моем деле. Именно ее автоматическая система определила рассматривать санкцию пресечения по мне. И суд решил заседать на следующий день после вручения мне подозрения. Удивительное совпадение и фантастическая оперативность. Но мы приняли решение не просить отвода судьи, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы чего-то боимся, и надеяться на независимость решения, которое оказалось компромиссным", - написал Омелян.
Министр инфраструктуры также раскритиковал решение суда об изъятии у него иностранных паспортов.
"Единственное, что искренне удивило, это изъятие паспортов. Видимо, кому-то очень не хочется, чтобы я ездил в командировку с рассказами об успехах реформ, в том числе антикоррупционных. На этом этапе детективы НАБУ пообещали не запрещать мне служебные поездки. Работаем в новом развлекательном формате, когда, как работать министру решает далеко не он", - добавил Омелян.
- Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило Владимиру Омеляну о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незадекларированных внедорожник BMW X5 2015 года выпуска, $90 тыс. и 25 тыс. евро.
- Омелян считает объявление ему подозрения политически мотивированным.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила избрать Владимиру Омеляну меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.
- В НАБУ заявили, что Омелян пытался незаконно повлиять на антикоррупционную проверку, распространяя якобы ложные данные относительно содержания сообщенного ему подозрения. Министр планирует судиться со следователями НАБУ за якобы сфабрикованное подозрение.
- Суд разрешил министру молодежи и спорта Игорю Жданову взять Владимира Омеляна на поруки, однако обязал министра инфраструктуры сдать заграничные паспорта.
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