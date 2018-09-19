Омелян считает, что дело против него не имеет судебной перспективы
Об этом в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Насколько мне известно из сообщений прессы, суд арестовал мои “роскошные” апартаменты площадью 60 метров. Что еще не знаю, потому что мы до сих пор не получили решение суда. Решение было принято на закрытом заседании. НАБУ тоже не сообщило, что они подавали, тоже ждем решения суда. Квартиру я покупал в 2009 году и 60 метров, - это не 600", - сказал Омелян.
По его словам, американские и европейские партнеры шокированы тем, как проходит следствие НАБУ. Они привыкли, что если есть обыск, то потом сразу идет передача материалов в суд.
"А у нас это все проходит в довольно странном формате. Сначала открывают дело, потом его полгода расследуют, потом проводят обыск. Потом ждут год. Вдруг в сентябре сообщают о подозрении. За полгода до выборов", - добавил Омелян.
По словам Омеляна, судебной перспективы это дело не имеет.
- Напомним, 13 сентября 13 сентября НАБУ сообщило Владимиру Омеляну о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, которое занимает особенно ответственное положение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незадекларированных внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска, $90 тыс. и 25 тыс. евро.
- Позже Омелян прокомментировал подозрение в незаконном обогащении. Он считает объявление ему подозрения политически мотивированным.
- Суд разрешил министру молодежи и спорта Игорю Жданову взять Владимира Омеляна на поруки, однако обязал министра инфраструктуры сдать заграничные паспорта.
- Как заявил Омелян, существует угроза того, НАБУ может давить на судью в его деле, поскольку дело против мужа судьи тоже находится на рассмотрении этого ведомства.
- 19 сентября Соломенский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора САП об аресте имущества министра инфраструктуры Владимира Омеляна
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-