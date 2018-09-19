Омелян считает, что дело против него не имеет судебной перспективы

19 сентября, 2018, 21:42

Американские и европейские партнеры шокированы тем, как проходит следствие НАБУ, заявил Омелян

Об этом в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Насколько мне известно из сообщений прессы, суд арестовал мои “роскошные” апартаменты площадью 60 метров. Что еще не знаю, потому что мы до сих пор не получили решение суда. Решение было принято на закрытом заседании. НАБУ тоже не сообщило, что они подавали, тоже ждем решения суда. Квартиру я покупал в 2009 году и 60 метров, - это не 600", - сказал Омелян.

По его словам, американские и европейские партнеры шокированы тем, как проходит следствие НАБУ. Они привыкли, что если есть обыск, то потом сразу идет передача материалов в суд.

"А у нас это все проходит в довольно странном формате. Сначала открывают дело, потом его полгода расследуют, потом проводят обыск. Потом ждут год. Вдруг в сентябре сообщают о подозрении. За полгода до выборов", - добавил Омелян.

По словам Омеляна, судебной перспективы это дело не имеет.