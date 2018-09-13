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Омелян пытался незаконно повлиять на антикоррупционную проверку, - НАБУ

В НАБУ заявили, что информация, которую распространяет министр инфраструктуры Омелян относительно содержания сообщенного ему подозрения, “не соответствует действительности и вводит в заблуждение общество”

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В ведомстве считают, что министр принимал меры, направленные на сокрытие разоблаченных нарушений путем незаконного влияния на результаты проверки, которая проводилась в отношении него.

В НАБУ напомнили, что статья 368-2 УК Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение, вступил в силу 26 апреля 2015 года. Следовательно, Омеляну инкриминируются те действия, которые совершены в период с апреля 2015 года по настоящее время.

"По результатам анализа доходов и расходов министра за период с 2000 года до 26 апреля 2015 года установлено, что должностное лицо на эту дату не имело доходов, законность которых подтверждена доказательствами, и которые бы, с учетом произведенных расходов, позволили бы ему сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов", - заявили в НАБУ.

По данным, которые приводит антикоррупционное бюро, в мае 2015 года министр приобрел в собственность новый автомобиль "БМВ Х5", стоимостью 1,415 млн грн, зарегистрировав право собственности на него на своего брата. Следствие имеет доказательства, что этот внедорожник находился в фактическом владении чиновника, его пользовании и распоряжении. Но этот факт в э-декларации министра за 2015 и 2016 годы отражения не нашел.

"Так же отсутствуют законные источники происхождения сбережений министра в размере 90 тыс. долл. США и 25 тыс. евро — сведения об этих средствах указаны в декларации за 2015 год как такие, что находятся в его собственности по состоянию на 31.12.2015", - сообщили в НАБУ.

Также в НАБУ ответили на упреки Омеляна относительно расследования фактов коррупции в различных государственных ведомствах и компаниях.

Коррупция на предприятиях "Укрзализныци" расследуется в рамках 17 уголовных производств, 8 дел направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 22 лица, из которых 16 – чиновники "Укрзализныци" и государственных предприятий. Относительно 17 из этих лиц обвинительные акты уже направлены в суд, - добавили в НАБУ.

Кроме того, в НАБУ завершили досудебное расследование в отношении 7 лиц, которые подозреваются в хищении денежных средств при осуществлении дноуглубительных работ на подходных каналах и акватории Бердянского и Мариупольского морских портов. Среди подозреваемых — экс-глава ГП "АМПУ" и действующий первый заместитель главы. Общая сумма ущерба, которая инкриминируется подозреваемым – 247 млн грн.

Детективы также расследуют злоупотребления при проведении конкурсных торгов по закупке услуг по дноуглублению в Одесском и Южненском портах.

  • Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило Владимиру Омеляну о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, которое занимает особенно ответственное положение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незадекларированных внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска, $90 тыс. и 25 тыс. евро.
  • Омелян считает объявление ему подозрения политически мотивированным.
  • Позже САП заявила, что будет ходатайствовать в Соломенском райсуде Киева о назначении подозреваемому в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меры пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.
  • Оммелян будет судиться против следователей НАБУ в суде из-за подозрения о незаконном обогащении.
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