Омелян пытался незаконно повлиять на антикоррупционную проверку, - НАБУ

13 сентября, 2018, 18:43

В НАБУ заявили, что информация, которую распространяет министр инфраструктуры Омелян относительно содержания сообщенного ему подозрения, “не соответствует действительности и вводит в заблуждение общество”

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В ведомстве считают, что министр принимал меры, направленные на сокрытие разоблаченных нарушений путем незаконного влияния на результаты проверки, которая проводилась в отношении него.

В НАБУ напомнили, что статья 368-2 УК Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение, вступил в силу 26 апреля 2015 года. Следовательно, Омеляну инкриминируются те действия, которые совершены в период с апреля 2015 года по настоящее время.

"По результатам анализа доходов и расходов министра за период с 2000 года до 26 апреля 2015 года установлено, что должностное лицо на эту дату не имело доходов, законность которых подтверждена доказательствами, и которые бы, с учетом произведенных расходов, позволили бы ему сэкономить денежные средства для дальнейшего приобретения активов", - заявили в НАБУ.

По данным, которые приводит антикоррупционное бюро, в мае 2015 года министр приобрел в собственность новый автомобиль "БМВ Х5", стоимостью 1,415 млн грн, зарегистрировав право собственности на него на своего брата. Следствие имеет доказательства, что этот внедорожник находился в фактическом владении чиновника, его пользовании и распоряжении. Но этот факт в э-декларации министра за 2015 и 2016 годы отражения не нашел.

"Так же отсутствуют законные источники происхождения сбережений министра в размере 90 тыс. долл. США и 25 тыс. евро — сведения об этих средствах указаны в декларации за 2015 год как такие, что находятся в его собственности по состоянию на 31.12.2015", - сообщили в НАБУ.

Также в НАБУ ответили на упреки Омеляна относительно расследования фактов коррупции в различных государственных ведомствах и компаниях.

Коррупция на предприятиях "Укрзализныци" расследуется в рамках 17 уголовных производств, 8 дел направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 22 лица, из которых 16 – чиновники "Укрзализныци" и государственных предприятий. Относительно 17 из этих лиц обвинительные акты уже направлены в суд, - добавили в НАБУ.

Кроме того, в НАБУ завершили досудебное расследование в отношении 7 лиц, которые подозреваются в хищении денежных средств при осуществлении дноуглубительных работ на подходных каналах и акватории Бердянского и Мариупольского морских портов. Среди подозреваемых — экс-глава ГП "АМПУ" и действующий первый заместитель главы. Общая сумма ущерба, которая инкриминируется подозреваемым – 247 млн грн.

Детективы также расследуют злоупотребления при проведении конкурсных торгов по закупке услуг по дноуглублению в Одесском и Южненском портах.