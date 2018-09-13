Омелян будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ
Об этом министр заявил сегодня, 13 сентября, во время своего брифинга, передает Еспресо.TV.
"Сфабрикованное подозрение, которое мне сегодня вручили, не содержит ни одного состава преступления. Есть ли у моего папы автомобиль? Да. Есть ли у меня средства? Да. Но я могу объяснить каждый цент, каждую копейку их происхождения... Брал ли я взятки? Лоббировал ли я интересы олигархов?.. Ответ однозначный - нет. За полтора года не было найдено ничего. Я категорически опровергаю все обвинения. Я буду защищать свое имя в законный способ. Я буду требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ", - заявил Омелян.
При этом министр заявил о давлении на него со стороны следователей, а также отметил, что ему известно о фактах политического сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.
- Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило Владимиру Омеляну о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, которое занимает особенно ответственное положение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незадекларированных внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска, $90 тыс. и 25 тыс. евро.
- Омелян считает объявление ему подозрения политически мотивированным.
- Позже САП заявила, что будет ходатайствовать в Соломенском райсуде Киева о назначении подозреваемому в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меры пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.
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