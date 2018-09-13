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Омелян будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, которому Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в незаконном обогащении, обратится в суд против следователей НАБУ за якобы сфабрикованное подозрение

Об этом министр заявил сегодня, 13 сентября, во время своего брифинга, передает Еспресо.TV.

"Сфабрикованное подозрение, которое мне сегодня вручили, не содержит ни одного состава преступления. Есть ли у моего папы автомобиль? Да. Есть ли у меня средства? Да. Но я могу объяснить каждый цент, каждую копейку их происхождения... Брал ли я взятки? Лоббировал ли я интересы олигархов?.. Ответ однозначный - нет. За полтора года не было найдено ничего. Я категорически опровергаю все обвинения. Я буду защищать свое имя в законный способ. Я буду требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ", - заявил Омелян.

При этом министр заявил о давлении на него со стороны следователей, а также отметил, что ему известно о фактах политического сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками.

  • Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило Владимиру Омеляну о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, которое занимает особенно ответственное положение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незадекларированных внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска, $90 тыс. и 25 тыс. евро.
  • Омелян считает объявление ему подозрения политически мотивированным.
  • Позже САП заявила, что будет ходатайствовать в Соломенском райсуде Киева о назначении подозреваемому в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меры пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.
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