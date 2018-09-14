ФСБ совершила провокацию в Азовском море

14 сентября, 2018, 16:48

Сотрудники пограничной службы ФСБ России осуществили провокацию против украинских пограничников

Видео инцидента обнародовала Госпогранслужба Украины.

Инцидент произошел в районе Довжанской косы. На видео можно увидеть, как российский пограничный катер на большой скорости проплывает на опасно близком расстоянии от украинского судна.

"В ходе несения службы катер Мариупольского отряда морской охраны обнаружил российский пограничный сторожевой катер типа "Мангуст". Во время опроса российский экипаж сообщил, что следует в соответствии с задачей, однако после этого изменил курс и двинулся в направлении украинского катера. При этом он совершал опасные маневры и приблизился на несколько метров к катеру Госпогранслужбы", - говорится в сообщении ГНСУ.

Украинские пограничники рекомендовали россиянам изменить курс, на что те снова ответили опасным маневром, создав опасные для навигации условия. В дальнейшем российский пограничный сторожевой катер все же изменил направление движения.

"Такими действиями экипаж пограничной службы ФСБ России нарушил требования Международных правил предупреждения столкновения судов в море и пытался создать провокационные действия", - отмечают украинские пограничники.

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Напомним, 3 мая, Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановке и досмотру судов, следующих в Украину. 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041 с 5 украинцами на борту.

9 июля стало известно, что российская ФСБ задержала в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из или в Мариуполь и Бердянск. Мининфраструктуры заявило, что спецподразделения РФ необоснованно и безосновательно увеличили количество осмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив.

Спикер ГНСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономические и репутационные потери, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГНСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшиеся в украинские порты на Азовском море.

Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. США имеют десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.

Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил о готовности США продолжить помощь Украине вооружениями на фоне российской агрессии в Азовском море.