В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинских рыбаков

4 мая, 2018, 17:28

Российская ФСБ задержала близ оккупированного Крыма украинское рыболовное судно

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Судно ЯМК-0041, портом приписки которого является Очаков, задержали на запад от мыса Тарханкут. В ФСБ утверждают, что судно задержали за вылов камбалы-калкана. Экипаж в составе 5 граждан Украины задержали и доставили на оккупированный полуостров.

Помощник руководителя ГПСУ Олег Слободян в эфире "112 Украина" подтвердил задержание россиянами украинского судна и предположил, что капитан самовольно направил его на оккупированную территорию без согласования с пограничниками.

"Судно не оформлялось на выход за линию государственной границы Украины, и сказать, каким образом и почему судно нарушило государственную границу Украины и оказалось в зоне, которая нами считается временно оккупированной Россией, пока трудно. Скорее всего, капитан судна принял такое решение и отправился туда, где, по его мнению, будет лучше вылов, и пренебрег рисками быть задержанным пограничными силами страны-оккупанта", - сказал Слободян.

В то же время николаевское издание "Новости-N" ранее сообщало о неоднократном задержании украинскими правоохранителями судна ЯМК-0041 с незаконно выловленной краснокнижной рыбой.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что российская оккупационная власть, задержав украинское рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права.

"Мы видим очередной факт грубого нарушения оккупационной властью России норм международного морского права в водах Черного моря. Они задержали маломерное судно, что осуществляет лов рыбы. Они делают это исключительно в экономической зоне Украины, и я уверен, что все украинские правоохранительные органы предпримут все необходимые меры для оценки этих событий. Также, думаю, это будет учтено арбитражем по морскому праву", - сказал Бабин.

Чиновник также отметил, что российский корабль "Аметист", который задержал ЯМК-0041, не впервые преследовал украинских рыбаков.

"ЯМК-0041 был задержан российским судном "Аметист", который до того уже неоднократно, выполняя преступные приказы российской власти, преследовал украинских рыбаков в водах Крыма. Мы уже имеем отдельные производства о незаконных действиях этого судна. Не только в украинской юрисдикции, но даже в российской: насколько мне известно, в Москве действия российских пограничников уже обжаловали украинские рыбаки", - сказал Бабин.

Накануне, 3 мая, Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановке и досмотру судов, следующих в Украину.

"Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра. Судна, начиная с 30 апреля, оккупанты останавливают ежедневно для осмотра и идентификации суднокоманды. Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины.", - говорится в сообщении ГНСУ.

Так, 30 апреля, во время оформления в Мариупольском порту теплохода (в суднокоманде - граждане Турции, Грузии, Египта, Нигерии), следовавший по маршруту Греция (Чиос) - Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено пограничным сторожевым кораблем ФСБ РФ. Оккупантами был осуществлен осмотр судна и проведена идентификация членов суднокоманды. Замечаний со стороны оккупантов не последовало.

В тот же день таким же образом был остановлен теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) - Украина (Мариуполь), а его суднокоманда состояла из украинцев. На следующий день представители страны-агрессора остановили теплоход под флагом Болгарии (среди экипажа - граждане Болгарии), направляющийся по маршруту Италия (Ногаро) - Украина (Мариуполь).

Некоторые судна проверяют по несколько раз. Так, во время оформления теплохода под флагом Мальты (среди экипажа: 16 граждан Украины и 2 гражданина Турции), направляющегося по маршруту Италия (Монфальконе) - Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено таким же образом, а уже во время следования судна рекомендованным курсом в Азовском море по траверзу Бердянскоїй Косы его снова было остановлено оккупантами для повторного осмотра и идентификации членов суднокоманди.

До этого оккупантами было остановлено судно под флагом Панамы (судокоманда в составе граждан Турции и Грузии), которое следовало по маршруту Италия (Маргера) - Украина (Мариуполь).