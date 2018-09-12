США готовы и в дальнейшем помогать Украине оружием на фоне агрессии РФ в Азовском море

12 сентября, 2018, 13:13

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о готовности его страны продолжить помощь Украине вооружениями на фоне российской агрессии в Азовском море

Об этом Он сказал в интервью Deutsche Welle.

"Ситуация там действительно вызывает серьезное беспокойство: Россия значительно увеличила морское присутствие там, и делает это в гораздо более агрессивный стиль, чем раньше. То есть это дополнительный повод для беспокойства. Но есть понимание того, что мы готовы продолжать помогать Украине укреплять ее возможности защиты", - сказал Волкер.

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Спецпредставитель Госдепа США напомнил, что Украина уже получила американские противотанковые и протиснайперские комплексы для защиты от военной агрессии России.

"Следует начать с принципиального решения, принятого в прошлом году, относительно снятия запрета на продажу вооружений Украины, которая существовала во времена администрации президента Обамы. Администрация Трампа отменила этот запрет. Это позволило поставить противотанковые комплексы, антиснайперские комплексы, которые очень помогают Украине в самозащите. Особенно противотанковые вооружения для сдерживания новой российской агрессии. Конгресс США сегодня одобрил новый пакет финансирования поддержки оборонных возможностей Украины", - добавил Волкер.

Напомним, 3 мая, Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановке и досмотру судов, следующих в Украину. 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041 с 5 украинцами на борту.

9 июля стало известно, что российская ФСБ задержала в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся с или до Мариуполя и Бердянска. Мининфраструктуры заявило, что спецподразделения РФ необоснованно и безосновательно увеличили количество осмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив.

Спикер ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГНСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшиеся в украинские порты на Азовском море.

Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов.

США имеют десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.