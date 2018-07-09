ФСБ задержала в Азовском море 7 судов украинского направления, в Черном море ситуация "очень напряженная"
Об этом сообщила во время согласительного совета Верховной Рады заместитель председателя ВР Оксана Сыроид, передает Еспресо.TV.
"ФСБ РФ в Азовском море задержала 7 торговых судов, которые шли из или в Мариуполь или Бердянск. Несколькими днями ранее этих судов было четыре. Эта угроза была предсказуема, но с ней никто не работал. Это является продолжением войны и увеличением российской агрессии", - сказала Сыроед.
Главный редактор ресурса BlackSeaNews Андрей Клименко выложил в Facebook список задержанных судов.
"8.07.18 с 00:30 до 23:00 катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ перехватили 6 судов, шедших в/из Бердянска или Мариуполя (район перехвата отмечен на Карте 1 желтым маркером). Еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 09.07.18 в том же районе. Список судов предоставляется", - написал Клименко.
Задержано судно JOY M (страна владельца - Румыния), Southern Breeze (страна владельца - Хорватия), Elaziz (страна владельца - Швейцария), NIZAR (страна владельца - Турция), ELIF S (страна владельца - Ливан), Mar Bianco (страна владельца - Египет), Mednogorsk (страна владельца - Украина).
В то же время командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко во время церемонии открытия украинско-американских учений "Си Бриз-2018" заявил об "очень напряженной" ситуации в Черном море из-за игнорирования Россией норм международного морского права и аннексию украинской экономической зоны в Черном и Азовском морях.
- Напомним, 3 мая, Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановке и досмотру судов, следующих в Украину.
- 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041 с 5 украинцами на борту.
- Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что российская оккупационная власть, задержав украинское рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права. Чиновник также отметил, что российский корабль "Аметист, который задержал ЯМК-0041, не впервые преследовал украинских рыбаков.
- 9 июля в Одессе начались украинско-американские военные учения "Си Бриз".
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