ФСБ задержала в Азовском море 7 судов украинского направления, в Черном море ситуация "очень напряженная"

9 июля, 2018, 13:38

Российская ФСБ задержала в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из или в Мариуполь и Бердянск

Об этом сообщила во время согласительного совета Верховной Рады заместитель председателя ВР Оксана Сыроид, передает Еспресо.TV.

"ФСБ РФ в Азовском море задержала 7 торговых судов, которые шли из или в Мариуполь или Бердянск. Несколькими днями ранее этих судов было четыре. Эта угроза была предсказуема, но с ней никто не работал. Это является продолжением войны и увеличением российской агрессии", - сказала Сыроед.

Главный редактор ресурса BlackSeaNews Андрей Клименко выложил в Facebook список задержанных судов.

"8.07.18 с 00:30 до 23:00 катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ перехватили 6 судов, шедших в/из Бердянска или Мариуполя (район перехвата отмечен на Карте 1 желтым маркером). Еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 09.07.18 в том же районе. Список судов предоставляется", - написал Клименко.

Задержано судно JOY M (страна владельца - Румыния), Southern Breeze (страна владельца - Хорватия), Elaziz (страна владельца - Швейцария), NIZAR (страна владельца - Турция), ELIF S (страна владельца - Ливан), Mar Bianco (страна владельца - Египет), Mednogorsk (страна владельца - Украина).

В то же время командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко во время церемонии открытия украинско-американских учений "Си Бриз-2018" заявил об "очень напряженной" ситуации в Черном море из-за игнорирования Россией норм международного морского права и аннексию украинской экономической зоны в Черном и Азовском морях.