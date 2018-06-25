Россия частично блокирует порты в Азовском море. Что с этим делать

25 июня, 2018, 12:20

Дмитрий Добрый

Нам следует быть готовыми к повторным попыткам вторжения российских войск на украинские приграничные земли, усиливая вооружением и техникой береговую охрану. И развивать альтернативную транспортную инфраструктуру

Страна-агрессор открыла в гибридной войне с нашей государством новый фронт, на этот раз морской. Речь о новой фазе блокирования украинских портов Азовского побережья.

Первая фаза началась одновременно с вводом в эксплуатацию незаконно построенного оккупантами Керченского моста (или, как его еще называют, "моста Ротенберга"), который частично отсек грузовые потоки на вход и выход к Азову. Пострадали от этого прежде всего украинские предприятия Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Теперь русскими начата кампания повальной "проверки" судов различных стран регистрации, следующих в Мариуполь, Бердянск и Геническ. По мнению представителя "Майдана иностранных дел", главного редактора портала Black Sea News Андрея Клименко, таким образом российские вооруженные силы и спецслужбы пытаются оказывать психологическое давление на транспортные компании, чтобы те избегали акваторию Азовского моря. К тому же, подобное, по его словам свидетельствует о том, что Путин не отказался от концепции "Новороссии" и желания обустроить "коридор" из Ростова-на-Дону во временно оккупированную Автономну Республики Крым.

Кроме искусственной преграды в Керченском проливе, россияне пользуются отсутствием четкой границы с Украиной непосредственно в водах Азова. Еще задолго до войны, во время первого премьерства Януковича, Киев заключил с Москвой соглашение о сотрудничестве в использовании Азовского моря (2003). Этот до сих пор действующий документ содержит невероятно абсурдное, даже в условиях мирного времени формулировка: "Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Украины и Российской Федерации" (ч.1 ст. 1). То есть, берите пользуйтесь, соседи. Нам своего не жалко. И, вообще, ничего своего у нас там, на Азове, нет. Это " исторически" ваше. Еще и "внутреннее".

Чем это была не подготовка к нынешнему вторжения? ...С расчетом на программируемую в РФ "победу" нужного ей кандидата на президентских выборах 2004 года. И дальнейшее планомерное поглощение Украины при поддержке российского наместника.

Однако, договор продолжает действовать. Он не расторгнут. Несмотря на то, что заключался, "руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами Украины и России, братскими связями между ними". Итак, сейчас мы имеем все основания - как по духу упомянутого документа, так и в соответствии с его буквой - на отказ от него.

Затягивание с этим ограничивает наши действия по защите собственных суверенных территорий и обеспечивает врагу возможность дальнейшего террора азовских портов, цели которого очевидны:

всестороннее давление на экспортно-ориентированную украинскую металлургию и основных игроков отрасли;

препятствование отечественной рыбной ловле;

сеяние паники на курортах, чтобы отдыхающим все меньше и меньше хотелось тратить свои деньги там, где "вот-вот начнут стрелять";

стимулирование пророссийского сепаратизма ("для чего нам эта война", "давайте договариваться", "нужен мир", "мы устали" и др).

Как защититься?

Под предлогом проведения продолжительных учений Генштаб ВСУ уже запретил иностранным (читай - российским) кораблям и плавсредствам появляться на определенных, стратегически важных участках прибрежных вод и побережья Азова. Вместе с тем, экспертное сообщество считает такие шаги недостаточными. Следует прекращать действие договора-2003, в одностороннем порядке устанавливать границу на море, а также подготовиться к наиболее критическим сценариям, которые в условиях полной непредсказуемости режима Путина вскоре могут стать вполне неизбежными.

"Нужно создать систему береговых постов освещения надводной обстановки (сегодня мы на 100% не знаем что и где движется на водной поверхности, - авт.) Следующий шаг - создание корабельно-катерных патрульных групп, способных быстро оказаться в любых местах акватории, быстро реагировать на угрозы. Быть готовыми к вооруженному конфликту", - пояснил в эфире Еспресо.TV военный эксперт, председатель правления ОО "Украинский милитарный центр" Тарас Чмут.

Последний шаг предполагает соответствующее вооружение, добавил он.

"На сегодня у нас в стране нет противокорабельных ракет - ни береговых, ни корабельных, ни авиационных. Соответственно, нам нечем уничтожать корабли противника. Есть перспективная разработка в виде "Нептуна", но непонятно через сколько лет или десятилетий она будет доведена до качественного серийного образца и будет принята на вооружение. А кризис у нас сейчас", - пояснил эксперт.

Согласно приведенным им данным, в Украине на Азовском море до 20 единиц корабельно-катерного состава, среди которых лишь одна единица имеет артиллерийское вооружение".

"Остальные имеют пулеметное вооружение", - отметил Чмут.

То есть, поразить подвижные цели противника на воде нам будет сложно и почти невозможно. Другое дело, когда речь пойдет о высадке российского десанта на материк. Здесь мы лучше подготовлены и данные цели всегда значительно удобнее. Разве что россияне вновь, как весной 2004 года будут делать ставку на то, чтобы обработанное пропагандой местное население само открывало им ворота и отдавало "ключи от городов".

Сопровождать нужные нам транспорты с помощью военных конвоев с Черного моря мы, вместе с тем, не сможем. Украинский флот не пропустят через Керчь, поскольку русские "приватизировали" пролив, а сам Азов отныне считают своим внутренним пространством. Выход из этой ситуации, каким бы причудливым и неосуществленным он сейчас не казался, предлагает генерал-полковник в отставке, экс-начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата.

По его мнению, перенаправить необходимые нам грузовые потоки из Черного в Азовское море можно в обход российских пограничников и не трогая при этом Керченский "замок" - через новый канал, обустройство которого является не таким сложным, как может показаться на первый взгляд.

"...Мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится", - отметил военный.

По его словам, прорыв канал вдоль административной границы, "Украина получит выход к морю, контролируя свою территорию, от Мариуполя и дальше, однако в таком случае канал должен иметь ширину около 100 метров и глубину, достаточную для прохода любых высокотоннажных кораблей".

"Не будет ли Россия препятствовать таким действиям Украины? Это абсолютно не зависит от России. Это наша территория, мы ее контролируем и не собираемся сдавать", - подчеркнул Лопата.

Подведем итоги. Россия продолжит усиливать свое давление на украинскую морскую прибрежную полосу, как приазовскую, так и причерноморскую. Готовиться к этому и учитывать подобный фактор надо постоянно, независимо от характера событий в зоне боевых действий на Донбассе.