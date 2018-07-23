Слободян рассказал, зачем Россия задерживает украинские судна в Азовском море

23 июля, 2018, 21:50

Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономические и репутационные потери, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма, в том числе российских военных баз на оккупированном полуострове

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины и представитель ГНСУ полковник Олег Слободян.

"Мы видим, что Крым превращается в большую военную базу, о развитии туристической инфраструктуры абсолютно речи не идет. Второй вопрос, который по Крыму четко прослеживается, - это существенное резкое ухудшение экологического состояния без воды из материковой Украины. Однозначно ситуация будет ухудшаться. Поэтому элементы шантажа, чтобы предоставить пресную воду Крыму, - конечно, это можно использовать ", - сказал Слободян.

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Спикер ГНСУ также отметил, что ФСБ начала массово задерживать украинские судна после задержания Украиной российского судна "Норд" за нарушение капитаном порядка въезда-выезда на оккупированную территорию.

"Ситуация началась в марте из "Норда". Россияне не скрывают, что именно ситуация с "Нордом" стала толчком для их по большому счету пиратских действий по отношению к иностранным судам и шантажу Украины", - добавил Слободян.