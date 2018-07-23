Слободян рассказал, зачем Россия задерживает украинские судна в Азовском море
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины и представитель ГНСУ полковник Олег Слободян.
"Мы видим, что Крым превращается в большую военную базу, о развитии туристической инфраструктуры абсолютно речи не идет. Второй вопрос, который по Крыму четко прослеживается, - это существенное резкое ухудшение экологического состояния без воды из материковой Украины. Однозначно ситуация будет ухудшаться. Поэтому элементы шантажа, чтобы предоставить пресную воду Крыму, - конечно, это можно использовать ", - сказал Слободян.
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Спикер ГНСУ также отметил, что ФСБ начала массово задерживать украинские судна после задержания Украиной российского судна "Норд" за нарушение капитаном порядка въезда-выезда на оккупированную территорию.
"Ситуация началась в марте из "Норда". Россияне не скрывают, что именно ситуация с "Нордом" стала толчком для их по большому счету пиратских действий по отношению к иностранным судам и шантажу Украины", - добавил Слободян.
- Напомним, 30 марта суд арестовал задержанное в Азовском море российское рыболовное судно "Норд" из аннексированного Россией Крыма. 2 апреля капитану рыболовецкого судна "Норд" объявили подозрение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.
- 6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана "Норда" Владимира Горбенко, которого накануне отпустили в связи с окончанием срока задержания. Впоследствии капитан задержанного судна "Норд" Владимир Горбенко отпущен под залог.
- 3 мая, Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановке и досмотру судов, следующих в Украину. 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041 с 5 украинцами на борту.
- Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что российская оккупационная власть, задержав украинское рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права. Чиновник также отметил, что российский корабль "Аметист, который задержал ЯМК-0041, не впервые преследовал украинских рыбаков.
- 9 июля стало известно, что российская ФСБ задержала в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся с или до Мариуполя и Бердянска. Мининфраструктуры заявило, что спецподразделения РФ необоснованно и безосновательно увеличили количество осмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив.
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