В Минздраве рассказали о новых зарплатах врачей

9 августа, 2018, 21:01

В отдельных случаях врачи из медицинских учреждений, которые приняли участие в медреформе, стали получать до 16 тысяч гривен в месяц

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Александр Ябчанка.

"В проведении медицинской реформы все идет по плану. План был следующий. В 2018 году начать реформу на уровне первичного звена оказания медицинской помощи, а именно изменить принципы финансирования. По состоянию на сегодня уже 15 млн украинцев, то есть треть жителей страны уже заключила соглашения с семейными врачами. Это произошло за 4 месяца кампании заключения договоров. Это даже превысило наши ожидания", - сказал Ябчанка.

По его словам, те медицинские учреждения которые заключили соглашения с Национальной службой здоровья получили вдвое больше средств, чем в период, когда они получали субвенции. Это позволило руководству медицинских учреждений существенно увеличить зарплаты врачей.

Ябчанка уточнил, что в некоторых случаях врачи стали получать до 16 тысяч гривен в месяц.

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