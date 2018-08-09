В Минздраве рассказали о новых зарплатах врачей
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Александр Ябчанка.
"В проведении медицинской реформы все идет по плану. План был следующий. В 2018 году начать реформу на уровне первичного звена оказания медицинской помощи, а именно изменить принципы финансирования. По состоянию на сегодня уже 15 млн украинцев, то есть треть жителей страны уже заключила соглашения с семейными врачами. Это произошло за 4 месяца кампании заключения договоров. Это даже превысило наши ожидания", - сказал Ябчанка.
По его словам, те медицинские учреждения которые заключили соглашения с Национальной службой здоровья получили вдвое больше средств, чем в период, когда они получали субвенции. Это позволило руководству медицинских учреждений существенно увеличить зарплаты врачей.
Ябчанка уточнил, что в некоторых случаях врачи стали получать до 16 тысяч гривен в месяц.
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- Напомним, 2 апреля в Украине стартовала национальная кампания по выбору врачей "Врач для каждой семьи".
- Супрун рассказала, как выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию.
- По словам и.о. министра здравоохранения, врач первичного звена медицинской помощи максимально сможет зарабатывать до 100 тысяч гривен в месяц.
- Уже каждый третий украинец определился с семейным врачом, сообщила 9 августа и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
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