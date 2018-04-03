Как выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию. Детальное объяснение Супрун
Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Она напомнила, что со 2 апреля начинается национальная кампания "Доктор для каждой семьи", в рамках которой украинцы должны выбрать семейного врача, терапевта (для взрослых) и педиатра (для детей).
По ее словам, кампания является безстоковой, поэтому человеку не обязательно сразу же бежать в больницу и выбирать для себя специалиста.
"Вы не выбираете врача раз и навсегда. Если по какой-то причине вам нужно будет выбрать другого специалиста - вы сможете это сделать в любой момент", - подчеркнула Супрун.
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Она также описала основные шаги процесса подписания декларации с врачом:
- Выбираете врача, которому доверяете. Если еще не знаете, к какому врачу хотите ходить - не переживайте. Начните расспрашивать знакомых или отталкивайтесь в выборе от медучреждения (должно быть учреждение, которое оказывает первичную медпомощь и подключено к электронной системе здравоохранения), где хотели бы лечиться.
- Как определитесь - выбирайте удобное для вас время и день, берите документы (паспорт, идентификационный код, для ребенка - свидетельство о рождении) и отправляйтесь в медучреждение.
- Уполномоченный представитель медучреждения (работник регистратуры, медсестра или врач) введет ваши данные в электронную систему охраны здоровья.
- На ваш мобильный поступит СМС с кодом. Сообщите этот код представителю медучреждения.
- Из электронной системы распечатают декларацию с вашими данными. Проверьте - если все верно - подпишите. Вам предоставят два экземпляра, один из них вы заберете с собой, другой останется в медучреждении.
- Далее работник заведения подтвердит вашу декларацию электронной подписью и отправит в систему.
- Подписав декларацию, вы сообщаете государству, что выбрали именно этого врача и медучреждение. С июля они будут получать деньги за ваше обслуживание, для вас оно будет - бесплатное.
28 марта Супрун пообещала правительственную "горячую линию", куда можно будет звонить с вопросами относительно медреформы.
- С понедельника, 2 апреля, в Украине стартовала национальная кампания по выбору врачей "Доктор для каждой семьи". Объяснение МИНЗДРАВА.
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