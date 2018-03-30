Украинцы начинают выбирать семейного врача: МЗ посоветовал, как это сделать
Об этом сообщает сайт Минздрава.
При этом процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался еще в 2017 году во время тестового режима работы электронной системы здравоохранения. На сегодня в системе зарегистрировано уже 106 тыс. деклараций.
"Выбрать своего врача - значит определиться с терапевтом, педиатром или семейным врачом, которому вы готовы доверить свое здоровье. Подписывая с ним декларацию, вы сообщаете государству, что деньги за ваше обслуживание НСЗУ должно направлять именно в то заведение, в котором работает выбранный вами врач", - говорится в сообщении МЗ.
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Национальная кампания по выбору врача не имеет определенного срока: он продлится, пока все украинцы не определятся со своими врачами. Поэтому вы сможете подписать декларацию как в апреле, так и в июне или октябре. В то же время следует обратить внимание, что врачи могут обслуживать только определенное количество пациентов: семейный врач - 1,8 тыс., терапевт - 2 тыс., педиатр - 900 пациентов.
МЗ также обнародовал пошаговую инструкцию, как подписать декларацию с врачом и какие документы для этого нужны.
Учреждение, в котором работает выбранный вами врач, должно быть подключено к системе "Электронное здоровье". Подключено ли заведение к электронной системе здравоохранения, уточните в регистратуре или у врача, либо проверьте самостоятельно по ссылке.
"Вы не должны выбирать врача по месту прописки или проживания. Эти и другие правила четко очерчены в Порядке выбора врача, который оказывает первичную медицинскую помощь", - подчеркивают в министерстве.
Другой важный документ - Порядок предоставления первичной медицинской помощи - содержит четкий перечень услуг, которые будет предоставлять терапевт, педиатр и семейный врач, а также внедряет сервисные требования для медучреждений первичной помощи и формирует новую культуру взаимодействия врача и пациента.
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