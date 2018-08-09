Каждый третий украинец выбрал семейного врача, - Супрун

9 августа, 2018, 18:45

Уже каждый третий украинец определился с семейным врачом

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"На сегодня 14,8 миллионов украинцев подписали декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Мощный результат! И наиболее заметен в тех областях, где местная власть и медучреждения сделали свою работу", - пишет посадовиця.

Наибольший процент тех, кто выбрал своего врача - это жители города. Там 56% жителей области выбрали своих семейных врачей, терапевтов и педиатров. Следующие среди лидеров — Полтавская, Харьковская и Хмельницкая области. В этих регионах даже не каждый третий, а почти каждый второй уже имеет своего врача.

"Личный врач — must have для здоровой и долгой жизни. Услуги у него, базовые анализы, вакцинация, профилактические обследования оплачивает Национальная служба здравоохранения Украины, а значит они абсолютно бесплатные для каждого", - напоминает Супрун.

Полный перечень услуг, которые оказывает семейный врач, можно просмотреть по ссылке.

Выбрать своего врача можно как в государственных, так и в частных медучреждениях.