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Врач первичного звена будет зарабатывать до 100 тысяч, - Супрун

Врач первичного звена медицинской помощи максимально сможет зарабатывать до 100 тысяч гривен в месяц

Об этом рассказала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Радио Свобода.

"Есть две тысячи пациентов, половина из них – тариф по 370 гривен, а вторая половина пациентов – дети или пожилые люди, где тариф почти в четыре раза больше. Можно посчитать – это достаточно много средств на год. Но врачу надо еще заплатить за коммунальные услуги, зарплату медсестре и тому подобное", – пояснила Супрун.

По ее словам, в МЗ посчитали и увидели, что зарплата может быть до 100 тысяч в месяц в зависимости от того, сколько пациентов и какие они.

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