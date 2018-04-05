Врач первичного звена будет зарабатывать до 100 тысяч, - Супрун
5 апреля, 2018, 20:23
Врач первичного звена медицинской помощи максимально сможет зарабатывать до 100 тысяч гривен в месяц
Об этом рассказала исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Радио Свобода.
"Есть две тысячи пациентов, половина из них – тариф по 370 гривен, а вторая половина пациентов – дети или пожилые люди, где тариф почти в четыре раза больше. Можно посчитать – это достаточно много средств на год. Но врачу надо еще заплатить за коммунальные услуги, зарплату медсестре и тому подобное", – пояснила Супрун.
По ее словам, в МЗ посчитали и увидели, что зарплата может быть до 100 тысяч в месяц в зависимости от того, сколько пациентов и какие они.
Читайте также. Миссия декларация. Как я в первый день подписной кампании выбирала семейного врача
- Напомним, 2 апреля в Украине стартовала национальная кампания по выбору врачей "Доктор для каждой семьи".
- Супрун рассказала, как выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию.
- В результате за первый день медреформы 12 тысяч украинцев выбрали семейного врача.
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
-
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-